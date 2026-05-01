女優今田美桜（29）が1日、都内で「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに出席した。

吉岡里帆（33）とともに、この日から発売される「ドリームジャンボ宝くじ」と「ドリームジャンボミニ」の新CMに出演中。「日常の中の小さな幸せ」をテーマに、宝くじがもたらす前向きな気持ちを表現している。

運は使うと減ると思うか、と問われた今田は「減っていかないと願いたい！」と答えた。「割と私は、ずっと運がいいなと思うほう。いいことは連鎖していくのかなと思います」と話し、宝くじ購入後も、他で運を使わないように気をつけたりはしないという。「都合よく考えるタイプなので、それはそれ、これはこれ。運はどんどん使う。いっぱいラッキー、みたいに考えるタイプ」とポジティブ思考を見せた。

験担ぎにも縛られない。「特別なことはしない。これしなかったから（ダメだったの）かー、と思うのがいやなので」と、「いつも通り」を重視している。

「ドリームジャンボ」は30日まで全国で販売される。「今回のテーマが『今日も、誰かを、幸せに。』ということで、ワクワクドキドキもそうですし、ちょっとした幸せがあふれている。ぜひ皆さん楽しんでいただけたら」とアピールした。