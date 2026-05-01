お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、4月30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。自身が大事にする“思い出の品”を明かした。

同番組で“コレクション”についてトークをするうち、出演番組での思い出の品やコレクションを額装するなど、大事に保管している博多大吉に対し、持ち帰ることはあっても「見当たらない」という華丸は、対照的な性格の様子。

しかし華丸は「何個かある、実は。3個あるかな」といい、「細かすぎてのスポンジ」「R―1の（優勝時の）名札」「いいともの“1組アンケート”、あれの近似値で、ピタリじゃなくて前後賞でもらったストラップ」と打ち明けた。

このうち“スポンジ”について、その経緯を知る大吉は「一応エピソードを言っとくと」と、華丸が出場した2005年放送の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」を回想。「モノマネをして落下した時に、クッションとなる細かいスポンジがいっぱい敷いてある。それであなたが初めて出て、優勝した時のスポンジ」と解説した。

これに華丸は「優勝してうれしくて飲みに行って。当時は横浜に住んでたから、電車を乗り継いで家に帰って、玄関で靴を脱いだら背中から1つだけ落ちて来た」と告白。「そのスポンジに“2005年の9月何日収録”って書いて、伝わらないモノマネ、みなさんのおかげの収録って書くわけにいかないから、“したっ”だけ書いて、それを神棚に飾ってました」と振り返った。

続けて「ただ、めっちゃくちゃかじった跡が。1回、犬にかじられた」と打ち明けると、大吉は爆笑。「ネズミじゃなくて良かったけど」とフォローしつつ、「いやでも、なんで裸で置く？そんな大事なものを。100均にあるやん、いろいろあるのよ、コレクションケースって世の中に。なんで裸でおくかね？」とあきれていた。