元近鉄・中日・オリックスの守護神として活躍した佐野慈紀さんが5月1日、自身の公式ブログを更新。右腕切断手術から2年が経過した現在の心境を綴りました。

【写真を見る】【佐野慈紀】2024年右腕切断手術 「58歳 還暦まであと僅かです」「右腕手術から ようやく２年経ちました」近況を報告





佐野さんは「58歳 還暦まであと僅かです」と綴り、誕生日を迎えたことを報告。続けて「そして本日5/1は右腕手術から ようやく２年経ちました。」と、糖尿病の悪化による右腕切断手術から2年が経過したことを明かしました。









佐野さんは「まだまだ慣れない事ばかりですが 日々穏やかに過ごしています。」「また糖尿病や透析も不備なく 安定しているので引き続き過ごしていきます。」と、術後の容態について綴っています。



最近では「いろいろ調べてサプリなども摂取したりして かなり健康意識と意欲も高まっています。」とのこと。









また生活面では「活動範囲も更に拡げてたくさん人にお会いしたいと思っています。」と投稿。「何より笑顔でお会い出来る事が1番のハゲみです。」と、トレードマークの髪型をもじりながら、ユーモラスに綴っています。









佐野さんは「やるべき事はたくさん まだまだかがや毛〜なんです。」「強がって、強がって前に。皆様これからもよろしくお願いいたします。」と、還暦を前に、まだまだ意欲満々。









最後は「些細な事でも体に寄り添う事が大事です。不安や懸念は誰でも辛いものです。」「それでも日々に期待を持って過ごし 寝る前には体を労わり希望を抱いて起きる。」「歩みは遅くとも笑顔で前に。大丈夫。必ず笑顔になれる。お互いにハゲましながら」と前向きな思いを示し締めくくりました。



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