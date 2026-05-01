ミュージシャンGACKTが1日、Xを更新。「恋愛診断」をしたことを報告した。

GACKTは「仲間にやってみてくれと言われ、恋愛診断をやってみた」と恋愛診断サイトを使ったことを書き出し、「結果は−−【自立系・憧れの先輩】 なんだそれ？ 都合よく頼られ、都合よく距離を取られるポジション…。うーん、確かにボクに合ってる…。まさしくボクのことを表現した言葉。『甘えられるのは嫌いじゃないが、依存は御免』そんな顔をしてボクは生きているらしい」とつづった。

さらに「そして、ボクの精神、心の奥は実はこうなっているらしい。【本当は少し甘えたい】…ちゃんとバレてるじゃん！そして周りの女の子に『やってみてボクとの相性を見てみな』 送られてきたボクとの相性結果。【絶対に関係はうまく続かない】 おーい！

AIにまでそんな言葉を突きつけられるのか！ っていうかさ、一言、言わせてくれ。『知ってるよ！！！！』」と続けた。

そして「ふぅ…。ってかさ…。だから、人生は楽しいんだって。うまく行かない恋愛が多いから すこぶる楽しいんじゃん。オマエの結果はどうだ？ ボクとの相性を教えてくれ」と記した。

この投稿に対し「なんか凄く一般人と変わらない表情が出てきて親近感わきます GACKTさんもちゃんと人間なんだなぁ」「少し甘えたい…GACKTさんの人間らしさが垣間見えて嬉しいです」「【本当は少し甘えたい】えっとですね長いことGACKTさんをみてるファンにはバレてると思われます」などとさまざまな反響の声が寄せられている。