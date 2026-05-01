シクサーズが1回戦突破に望みをつなぐ3勝目…セルティックスとのシリーズは第7戦へ

5月1日（現地時間4月30日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズがホームのエクスフィニティ・モバイル・アリーナにボストン・セルティックスを迎え、第6戦に臨んだ。

第1クォーターから接戦が繰り広げられ、第2クォーターになってもリードチェンジを繰り返すなか、シクサーズは同点で迎えた開始3分2秒にケリー・ウーブレイJr.が3ポイントシュートを成功。ポール・ジョージも続くと、VJ・エッジコムやタイリース・マクシーなどの得点もあり、58－49と9点のリードを奪った。

第3クォーターは序盤にジョージ、ジョエル・エンビードの連続得点で2ケタリードに拡大。相手をわずか14得点に抑えると、攻めては24得点を重ね、セルティックスを突き放した。

開始1分36秒に一時23点差をつけた第4クォーターは、2ケタ点差を保ちながら試合を展開。追いすがる相手から106－93で逃げきり、シリーズを3勝3敗のタイに持ち込んだ。

シクサーズはマクシーが30得点5アシスト2スティール、ジョージが23得点2スティール、エンビードが19得点10リバウンド8アシスト、ウーブレイJr.が14得点9リバウンド2ブロック2スティール、エッジコムが14得点8リバウンドと、先発5人が躍動したほか、ドラモンドが12分35秒のプレータイムながら7リバウンドを記録した。

なお、両チームによる第7戦は3日（同2日）。セルティックス本拠地のTDガーデンにて開催される。

■試合結果



フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 106－93 ボストン・セルティックス



PHI｜20｜38｜24｜24｜＝106



BOS｜23｜26｜14｜30｜＝93

【動画】シクサーズvsセルティックスをハイライトでチェック/h4>