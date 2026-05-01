バックスの新たな指揮官に元グリズリーズHCのテイラー・ジェンキンズが就任

5月1日（現地時間4月30日）。ミルウォーキー・バックスは、テイラー・ジェンキンズが新たなヘッドコーチ（HC）へ就任することを正式に発表した。

今シーズンのバックスは、主力のヤニス・アデトクンボ、ケビン・ポーターJr.の相次ぐケガもあり、イースタン・カンファレンス11位の32勝50敗へ低迷。2017年から続いていた連続プレーオフ出場が9シーズンで途切れ、約3シーズン指揮を執ってきたドック・リバースHCがシーズン終了後に辞任していた。

41歳のジェンキンズは、マイク・ブーデンホルザーHCの下で2013－14から2017－18までの5シーズンをアトランタ・ホークス、2018－19シーズンにはバックスでアシスタントコーチ（AC）をこなしてきた。

その後、2019－20から2024－25シーズン終盤までメンフィス・グリズリーズで指揮官を務め、レギュラーシーズン通算250勝214敗（勝率53.9パーセント）、プレーオフへ3度出場して通算9勝14敗（勝率39.1パーセント）を残している。

バックスの球団史上19人目の指揮官となったジェンキンズは、リリースの中でこう述べていた。

「このチームがバックスファンとミルウォーキーの街にとってどれほど重要な存在か、私は身をもって知っています。これから仕事に取り掛かることを本当に楽しみにしています」