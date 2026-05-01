１日前引けの日経平均株価は前日比３９１円１２銭高の５万９６７６円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１７４７万株、売買代金概算は３兆９７１３億円。値上がり銘柄数は７２１、値下がり銘柄数は７９１、変わらずは６０銘柄だった。



日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均株価は上昇してスタート。決算内容が好感された東京エレクトロン<8035.T>が急伸し全体相場の上昇に寄与したほか、ソフトバンクグループ<9984.T>も買われた。日経平均株価は一時４１０円あまり上昇した。為替は、政府・日銀による円買い介入で１ドル＝１５７円１０銭前後と前日夕方に比べ大幅な円高で推移している。



個別銘柄では、キーエンス<6861.T>やＪＸ金属<5016.T>、中外製薬<4519.T>が高く、ダイキン工業<6367.T>やＩＨＩ<7013.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>が値を上げた。ＴＯＴＯ<5332.T>が急伸した。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やレーザーテック<6920.T>、アドバンテスト<6857.T>が安く、古河電気工業<5801.T>やディスコ<6146.T>も軟調だった。



出所：MINKABU PRESS