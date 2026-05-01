【誕生月別】自然と周囲に人が集まる。「新しい環境で自然に仲良くなれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

春は歓迎会や合コン、同窓会など色んなイベントが目白押し。職場の異動、引っ越しも増えるタイミングです。そんな時に、距離の縮め方が上手い人は、どんな場所にいっても自然と仲良くなれるはず。

新しい環境で「人と仲良くなれるか」を知りたいなら、自分の誕生月をチェックするのがおすすめです。実は、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係しています。

今回は、誕生月別に見る「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第9位 3月生まれ

3月生まれは、楽しいことが好きな天性のコメディアンタイプ。自然と周囲に人が集まってくる人気者ですが、人の「好き嫌い」がはっきりしている一面も。苦手な人とは、ある程度割り切って付き合うことも大切です。

◇第10位 11月生まれ

積極的で明るい性格の11月生まれは、新しい環境にもすっと馴染めるはず。ただ、好き嫌いがはっきりしているぶん、苦手な相手にはつい素っ気なくしてしまうこともありそうです。たとえ気の合わない人がいても、できるだけ態度に出しすぎないよう意識してみてください。

◇第11位 1月生まれ

慎重な性格のため、新しい環境では、なかなか人と打ち解けられないかもしれません。出会いの場では目立たないことも多いですが、誠実で真面目な部分が認められたら、一気に打ち解けられるはず。

◇第12位 12月生まれ

自由奔放で、つかみどころがない12月の人は、新しい環境でも「浮いた存在」になってしまう可能性大。自己開示をしていくことで、周囲の人からも少しずつ理解されることでしょう。

■新しい環境では、謙虚さを忘れずに

新しい環境でも、誰とでも上手にコミュニケーションを取れる誕生月の人が「上位」にランクインしました。もし人と接することに少し苦手意識があるなら、謙虚さを大切にしつつ、笑顔を忘れないよう心がけてみてください。そうすれば、きっと周りとの距離が自然と縮まっていくはずです。

「新しい環境で自然に仲良くなれる人」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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