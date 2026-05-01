【誕生月別】多くの人を引き寄せる。「新しい環境で自然に仲良くなれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

春は歓迎会や合コン、同窓会など色んなイベントが目白押し。職場の異動、引っ越しも増えるタイミングです。そんな時に、距離の縮め方が上手い人は、どんな場所にいっても自然と仲良くなれるはず。

新しい環境で「人と仲良くなれるか」を知りたいなら、自分の誕生月をチェックするのがおすすめです。実は、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係しています。

今回は、誕生月別に見る「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第5位 4月生まれ

4月生まれは積極的で、話し上手なタイプ。興味のある人がいれば、自分から話しかけていくので、誰とでもすぐに打ち解けます。明るくポジティブなオーラが、多くの人を引き寄せるはず。

◇第6位 8月生まれ

朗らかで、太陽のように明るい8月生まれ。華やかなオーラを纏っており、そこにいるだけで自然と人を引き寄せます。ニコニコとした笑顔を心がけると、より多くの人と仲良くなれるはず。

◇第7位 2月生まれ

2月生まれの人は、積極的で明るく、人懐っこいので、すぐに多くの人と打ち解けられるはず。ただ、やや「天然の気質」を持っているので、周囲の人を振り回しすぎないよう注意が必要です。

◇第8位 5月生まれ

5月生まれは、自分をアピールするのが上手なので、新しい環境でもすぐに打ち解けられるはず。好奇心旺盛で頑張り屋なので、新しい場所でも人から慕われ、周りの人からの引き立てにも恵まれることでしょう。

■新しい環境では、謙虚さを忘れずに

新しい環境でも、誰とでも上手にコミュニケーションを取れる誕生月の人が「上位」にランクインしました。もし人と接することに少し苦手意識があるなら、謙虚さを大切にしつつ、笑顔を忘れないよう心がけてみてください。そうすれば、きっと周りとの距離が自然と縮まっていくはずです。

「新しい環境で自然に仲良くなれる人」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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