【誕生月別】距離の縮め方がうまい。「新しい環境で自然に仲良くなれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞

春は歓迎会や合コン、同窓会など色んなイベントが目白押し。職場の異動、引っ越しも増えるタイミングです。そんな時に、距離の縮め方が上手い人は、どんな場所にいっても自然と仲良くなれるはず。

新しい環境で「人と仲良くなれるか」を知りたいなら、自分の誕生月をチェックするのがおすすめです。実は、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係しています。

今回は、誕生月別に見る「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第1位 7月生まれ

7月生まれは共感力が高く、心の距離を詰めるのが上手なタイプ。コミュニケーションを取る時も、相手の気持ちに寄り添い、無理のないペースで関係を深めていくので、どんな人とも自然と仲良くなれるはず。

◇第2位 6月生まれ

社交的で会話上手な6月生まれは、飲み会など「初対面の人が集う場所」で能力を発揮します。明るくニコニコと朗らかなので、その場にいるだけで楽しいムードになり、多くの人から慕われるはずです。

◇第3位 9月生まれ

真面目で誠実な9月生まれは、細かい気配りにも長けており、初対面の人からも信頼されます。話も聞き上手で、ちょうどいいタイミングで相づちを打つので、「話すのが好きな人」からとくに愛されるはず。

◇第4位 10月生まれ

清潔感があり、上品な雰囲気を纏う10月生まれは、初対面で好印象を残せる可能性大。立ち振る舞いの美しさや、その落ち着いた雰囲気によって、男性から「育ちのよいお嬢様」と思われることも少なくないようです。出会いのシーンでは、言葉遣いや食べ方、マナーを意識すると、より多くの男性を魅了できるはず。

■新しい環境では、謙虚さを忘れずに

新しい環境でも、誰とでも上手にコミュニケーションを取れる誕生月の人が「上位」にランクインしました。もし人と接することに少し苦手意識があるなら、謙虚さを大切にしつつ、笑顔を忘れないよう心がけてみてください。そうすれば、きっと周りとの距離が自然と縮まっていくはずです。

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（みくまゆたん）

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