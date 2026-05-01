「日本と北朝鮮には警戒が必要」U-17女子アジア杯が中国で開幕。ホスト国のメディアが展望「両国ともトップレベルのチームだ」
U-17女子アジアカップが５月１日に中国で開幕する。ホスト国のメディア『捜狐』は、「中国は有利なグループ分けに恵まれた」と大会を展望している。
同大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ね、準決勝に進出した４チームが世界大会へのチケットを手に入れられる。
グループステージでは、12チームが３つのグループに分けられ、各グループの上位２チームと、３位のうち成績上位の２チームが決勝トーナメントに進める。
グループＡの中国は初戦でミャンマーと対戦し、２節でベトナム、最終節でタイと対戦。同メディアは「中国の相手はいずれも強豪チームではなく、U-17アジアカップの出場経験があるのはタイのみだ」とし、Ｗ杯の出場権獲得のために「グループステージを首位で通過し、準々決勝で比較的に格下の相手と対戦する必要がある」と主張する。
Ａ組を首位で突破すると仮定し、決勝Ｔに関しては次のように見ている。
「日本と北朝鮮には警戒が必要だ。準々決勝の相手は、グループBまたはCの３位チームになる可能性が高い。準決勝と決勝では、北朝鮮、日本と対戦するかもしれない。両国ともこの年代のトップレベルのチームだ」
想定通りなら、準決勝でＣ組１位の北朝鮮と、決勝ではＢ組を１位もしくは２位で突破した日本と相まみえることになる。なお、ファイナルの相手と予想されている日本は、Ｂ組でレバノン、インド、オーストラリアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「決勝の後、全員でカップラーメンを食べた」中国女子代表主将が衝撃発言、“男女格差”に母国紛糾！「男子は３人のシェフがいて、毎日ナマコを食べているのにか」
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Ａ組を首位で突破すると仮定し、決勝Ｔに関しては次のように見ている。
「日本と北朝鮮には警戒が必要だ。準々決勝の相手は、グループBまたはCの３位チームになる可能性が高い。準決勝と決勝では、北朝鮮、日本と対戦するかもしれない。両国ともこの年代のトップレベルのチームだ」
想定通りなら、準決勝でＣ組１位の北朝鮮と、決勝ではＢ組を１位もしくは２位で突破した日本と相まみえることになる。なお、ファイナルの相手と予想されている日本は、Ｂ組でレバノン、インド、オーストラリアと対戦する。
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