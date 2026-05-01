両足裏で相手の左脛に危険なタックル「著しく不正なプレーに該当」。広島戦で一発退場の福岡FW名古への処分が決定

両足裏で相手の左脛に危険なタックル「著しく不正なプレーに該当」。広島戦で一発退場の福岡FW名古への処分が決定