両足裏で相手の左脛に危険なタックル「著しく不正なプレーに該当」。広島戦で一発退場の福岡FW名古への処分が決定
Jリーグは４月30日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第13節・サンフレッチェ広島戦（２−２／４PK３）で退場したアビスパ福岡のFW名古新太郎への処分を発表した。
名古はこの試合の79分、ボールの持ち出しが少し長くなり、それを回収しようと試みた際に、広島のMF松本泰志の左脛あたりに、両足の裏を見せる格好でタックルしてしまう。当初は警告の判定だったが、VARが介入して主審はオンフィールドレビューを実施。その後、名古にはレッドカードが提示された。
Jリーグは「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の左脛に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」し、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。
なお、出場停止試合は５月３日の第14節・セレッソ大阪戦と同６日の第15節・京都サンガF.C.戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福岡FW名古が相手MFに危険なタックル→一発退場したシーン
名古はこの試合の79分、ボールの持ち出しが少し長くなり、それを回収しようと試みた際に、広島のMF松本泰志の左脛あたりに、両足の裏を見せる格好でタックルしてしまう。当初は警告の判定だったが、VARが介入して主審はオンフィールドレビューを実施。その後、名古にはレッドカードが提示された。
Jリーグは「日本サッカー協会競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の左脛に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」し、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。
なお、出場停止試合は５月３日の第14節・セレッソ大阪戦と同６日の第15節・京都サンガF.C.戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福岡FW名古が相手MFに危険なタックル→一発退場したシーン