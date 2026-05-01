木村拓哉が逆光の階段で放つ神々しいオーラでの自撮り＆長女Cocomiの25歳の誕生日を祝い、秘蔵の2ショットも公開
【写真】やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉
木村拓哉が自身のInstagramを更新し、階段での自撮りショットを披露した。
■やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉
連日のように自撮りショットを投稿しファンを喜ばせている木村。
本投稿は「今日の現場も『再会』も含めてかなり楽しみがいっぱいです！宜しくお願いします」とコメントを添えて、デニムジャケットにVANSONのコーチジャケットを重ね着した自撮りショットを公開している。柔らかい日差しが差し込む階段で撮影された姿は、神々しいオーラを放っている。
■25歳の誕生日を迎えた長女Cocomiを幼き日の貴重な写真を載せて祝福
5月1日、長女Cocomiが25歳の誕生日を迎えた。この記念すべき日に、木村はInstagramのストーリーズを更新。生まれて間もない頃のCocomiを抱き抱える貴重な親子2ショットを解禁。「happy birthday」と簡潔ながらも深い愛が込められた言葉を贈った。
木村拓哉のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/
また、工藤静香も自身のInstagramを更新。美しい花の動画と写真と共に「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます」とコメント。続けて「そして今日5月1日は、長女が生まれた日です」というメッセージをハートマークを付けて投稿した。
さらに、Instagramのストーリーズには「happy birthday」のコメントに加え、「宇宙人 降臨日」というメッセージと共に、赤ん坊の頃のCocomiが眠っている写真を公開。
工藤静香のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/kudo_shizuka/
次女のKoki,もInstagramのストーリーズを更新。小さい頃のCocomiの写真を載せて、「Happy birthday to the best sister in the world」と誕生日を祝福している。
Koki,のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/koki/