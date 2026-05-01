木村拓哉が逆光の階段で放つ神々しいオーラでの自撮り＆長女Cocomiの25歳の誕生日を祝い、秘蔵の2ショットも公開

【写真】やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉

木村拓哉が自身のInstagramを更新し、階段での自撮りショットを披露した。

■やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉

連日のように自撮りショットを投稿しファンを喜ばせている木村。

本投稿は「今日の現場も『再会』も含めてかなり楽しみがいっぱいです！宜しくお願いします」とコメントを添えて、デニムジャケットにVANSONのコーチジャケットを重ね着した自撮りショットを公開している。柔らかい日差しが差し込む階段で撮影された姿は、神々しいオーラを放っている。

■25歳の誕生日を迎えた長女Cocomiを幼き日の貴重な写真を載せて祝福

5月1日、長女Cocomiが25歳の誕生日を迎えた。この記念すべき日に、木村はInstagramのストーリーズを更新。生まれて間もない頃のCocomiを抱き抱える貴重な親子2ショットを解禁。「happy birthday」と簡潔ながらも深い愛が込められた言葉を贈った。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

また、工藤静香も自身のInstagramを更新。美しい花の動画と写真と共に「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます」とコメント。続けて「そして今日5月1日は、長女が生まれた日です」というメッセージをハートマークを付けて投稿した。

さらに、Instagramのストーリーズには「happy birthday」のコメントに加え、「宇宙人 降臨日」というメッセージと共に、赤ん坊の頃のCocomiが眠っている写真を公開。

工藤静香のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/kudo_shizuka/

次女のKoki,もInstagramのストーリーズを更新。小さい頃のCocomiの写真を載せて、「Happy birthday to the best sister in the world」と誕生日を祝福している。

Koki,のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/koki/