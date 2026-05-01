King & Prince2人並んでスーツ姿を披露！お互いに「その衣装カッコ良いね！」と声を掛け合う

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King & Princeが、創刊40周年を記念した『MEN’S NON-NO』6月号（5月9日発売）の表紙を飾ることが発表された。

■King & Prince、5月でデビュー8周年

2021年6月号の35周年カバーに続き、“ハレの号”を祝福するために駆けつけたKing & Princeの永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）。5月でデビュー8周年を迎えることもあり、互いに祝い合うようなムードとなるよう、スーツを纏いドレスアップした。

ユニットでの音楽活動はもちろん、個々の活動でも『MEN’S NON-NO』読者に最高の“カッコ良い”を常に提示し続けるふたりが、特別な装いで40周年創刊記念号のカバー＆カバーストーリーに登場。様々な時代を象徴するスタイリングに身を包んだ、贅沢な撮り下ろしカットがたっぷり掲載されている。

「その衣装カッコ良いね！」とお互いに声を掛け合う様子も見られ、長い時間を共に過ごしたからこその“阿吽の呼吸”を感じずにはいられないフォトシュート。35周年に続き、40周年のカバーへも登場となったことを伝えると、

「アニバーサリーイヤーに二度も呼んでいただけて、光栄です！ 45周年にも呼んでもらえるように、僕らも頑張り続けたい」（永瀬）

「『MEN’S NON-NO』は僕らにとって、おしゃれの教科書のような存在。小さい頃から見ていた雑誌が40周年を迎えて、さらに記念号のカバーを飾らせていただけているなんて、すごく感慨深いです」（高橋）

と笑顔で話した。ふたりの仲の良さが溢れたインタビューも、たっぷり収録。笑い声が聞こえてきそうな様子を、ぜひ誌面でチェックしよう。

(C)集英社

PHOTO BY 大野隼男

■書籍情報

2026.05.09 ON SALE

『MEN’S NON-NO』2026年6月号

■関連リンク

『MEN’S NON-NO』公式サイト

https://www.mensnonno.jp/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/