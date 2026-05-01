　1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の5万9700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9676.04円に対しては23.96円高。出来高は1万7825枚となっている。

　TOPIX先物期近は3726ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.67ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59700　　　　　+490　　　 17825
日経225mini 　　　　　　 59695　　　　　+490　　　365540
TOPIX先物 　　　　　　　　3726　　　　　+8.5　　　 48963
JPX日経400先物　　　　　 33935　　　　　 +30　　　　2181
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　 +10　　　　2369
東証REIT指数先物　　　　1887.5　　　　　 +13　　　　　53

株探ニュース