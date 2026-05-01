日経225先物：1日正午＝490円高、5万9700円
1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の5万9700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9676.04円に対しては23.96円高。出来高は1万7825枚となっている。
TOPIX先物期近は3726ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59700 +490 17825
日経225mini 59695 +490 365540
TOPIX先物 3726 +8.5 48963
JPX日経400先物 33935 +30 2181
グロース指数先物 760 +10 2369
東証REIT指数先物 1887.5 +13 53
株探ニュース
TOPIX先物期近は3726ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59700 +490 17825
日経225mini 59695 +490 365540
TOPIX先物 3726 +8.5 48963
JPX日経400先物 33935 +30 2181
グロース指数先物 760 +10 2369
東証REIT指数先物 1887.5 +13 53
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