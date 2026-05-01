日経225先物は11時30分時点、前日比210円高の5万9740円（+0.35％）前後で推移。寄り付きは5万9700円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9830円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万9880円を高値に軟化し、現物の寄り付き後ほどなくして5万9420円まで下げる場面もみられた。ただ、売り一巡後は5万9500円～5万9650円辺りでの保ち合いを継続。終盤にかけて5万9750円辺りまで切り返している。



日経225先物は開始直後にボリンジャーバンドの+1σ（5万9760円）を上回ったが、同バンドをキープできなかったことで、その後はショートに向かわせる形だった。しかし、下へのバイアスは強まらず、底堅さは意識されており、引き続き+1σ水準での攻防になりそうである。決算評価から東京エレクトロン<8035>［東証P］が買われており、日経平均株価を370円ほど牽引する形となった。



一方で、アドバンテスト<6857>［東証P］やTDK<6762>［東証P］、キオクシアホールディングス<285A>［東証P］、レーザーテック<6920>［東証P］が売られている。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり、値下がり数が拮抗していることもあって、トレンドは出にくい状況だろう。



NT倍率は先物中心限月で16.02倍（30日は15.90倍）に上昇した。前日に一時15.83倍まで下落し+1σ（15.78倍）に接近してきたことで、同バンドを支持線としたNTショートを巻き戻す動きになったようである。



株探ニュース