本編放送前に“カニちゃん”も登場…アニメ『ちいかわ』主要キャラ総出演の新PV公開に反響続々「キターーー!!!」「しゃべったあああああ」「朝から泣いてる」

本編放送前に“カニちゃん”も登場…アニメ『ちいかわ』主要キャラ総出演の新PV公開に反響続々「キターーー!!!」「しゃべったあああああ」「朝から泣いてる」