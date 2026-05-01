本編放送前に“カニちゃん”も登場…アニメ『ちいかわ』主要キャラ総出演の新PV公開に反響続々「キターーー!!!」「しゃべったあああああ」「朝から泣いてる」
テレビアニメ『ちいかわ』の公式X（@anime_chiikawa）が1日に更新され、アニメでの登場が待望されていた“カニちゃん”の愛称で親しまれる「古本屋」をはじめ、現在までの主要キャラが“総出演”する新PVが公開。また、古本屋の声優は春海百乃が務めることが合わせて発表された。
【写真】「キターーー!!!」公開された“古本屋”登場の場面カット
古本屋はアニメ版ではこれまで“モブキャラ”としてたびたび登場していたが、“顔出し”での登場は今回が初となる。公式Xでは、「第2弾PVにて遂に カニのカチューシャをつけた古本屋が登場」と、実際の場面カットとともに紹介された。
また公開された新PVでは、新登場の古本屋にちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、ラッコ、くりまんじゅう、シーサーの定番キャラのほか、でかつよ、あのこ、鎧さん、オデなどこれまでの主要キャラが総出演。「個性豊かな仲間たちが勢揃い ちいかわたちの彩り豊かな日々がダイナミックに描かれています♪」と紹介され、約1分20秒のバラエティ豊かな仕上がりとなっている。
SNSでも「あああああああかにちゃーんんんんんん」「まさかアニメより先にここで御尊顔を披露してしまうとは」「良すぎて朝から泣いてる」「キターーー!!!カニちゃん!!!」「カニさんしゃべったあああああ」「ふぁー、可愛いの大洪水」「遂に古本屋さんが本格的にレギュラーになるんですね」「カニちゃんが動いてる」など、早くも多くの反響が寄せられている。
【写真】「キターーー!!!」公開された“古本屋”登場の場面カット
古本屋はアニメ版ではこれまで“モブキャラ”としてたびたび登場していたが、“顔出し”での登場は今回が初となる。公式Xでは、「第2弾PVにて遂に カニのカチューシャをつけた古本屋が登場」と、実際の場面カットとともに紹介された。
SNSでも「あああああああかにちゃーんんんんんん」「まさかアニメより先にここで御尊顔を披露してしまうとは」「良すぎて朝から泣いてる」「キターーー!!!カニちゃん!!!」「カニさんしゃべったあああああ」「ふぁー、可愛いの大洪水」「遂に古本屋さんが本格的にレギュラーになるんですね」「カニちゃんが動いてる」など、早くも多くの反響が寄せられている。