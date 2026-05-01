【UEFAカンファレンスリーグ】シャフタール・ドネツク 1−3 クリスタル・パレス（日本時間5月1日／スタディオン・ミエイスキ・イム・ヘンリカ・レイマナ）

【映像】絶妙なタメ→完璧スルーパス（実際の様子）

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、守備ブロックを引き裂くキラーパスを繰り出し、勝利を決定付ける3点目を演出した。

クリスタル・パレスは日本時間5月1日、UEFAカンファレンスリーグの準決勝ファーストレグでシャフタール・ドネツクと対戦。鎌田はダブルボランチの一角でスタメン出場し、1−1で迎えた58分にはスローインの流れから見事なボレーシュートを叩き込んだ。

さらに84分、鎌田が今度はアシストを記録する。自陣中央でFWヨルゲン・ストランド・ラーセンのクリアに反応した日本代表MFは、バウンドを見極めてDFヴァレリー・ボンダルをかわし、首を振りながら前進して敵陣へ。チームメイトが両サイドを走る中で左サイドにスルーパス。ボールを受けたストランド・ラーセンが、ボックス内で切り返し、滑り込んだDFをかわして右足でシュートを流し込んだ。

「ストランド・ラーセンの時間を作り出した」

このゴールについて、WOWOWで解説を務めた林陵平氏は「鎌田、これは今日のMVPですね。右も左も選択肢がありながら、自分で運んだことによってストランド・ラーセンの時間を作り出している。早く（パスを）出しちゃうと、センターバックが対応できますが、数秒運ぶことによって、ストランド・ラーセンの時間を作り出した」と、鎌田が作り出した“一瞬のタメ”を称賛している。

またSNSのファンたちも、「鎌田大活躍じゃん」「パレス3点目！鎌田アシスト！」「鎌田素晴らしいな」「鎌田ラストパス神ー」「鎌田の絶妙なパス！タイミングバッチリ！」「鎌田無双！」「1G1Aとかヨーロッパ得意すぎるやろ」「一回ボールを収めて溜めを作れってよく言うけど、それを体現してるな…上手い」と大盛り上がりを見せた。

なお鎌田は90分にMFジェフェルソン・レルマとの交代でベンチに下がっている。チームは3ー1で逃げ切りに成功し、5月8日に予定されているセカンドレグに向けて大きなアドバンテージを手にした。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

