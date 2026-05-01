King & Prince、『MEN’S NON-NO』創刊40周年記念号の表紙に登場 撮影でも“あ・うんの呼吸”を発揮
King & Princeが、9日発売のファッション雑誌『MEN’S NON-NO』（メンズノンノ）2026年6月号（集英社）の表紙を飾る。最高の“カッコいい！”をつねに提示し続ける永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）のふたりが、特別な装いで40周年創刊記念号のカバー＆カバーストーリーに登場。さまざまな時代を象徴するスタイリングに身を包んだ、ぜいたくな撮りおろしカットをたっぷり掲載する。
【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュメントとKing & Prince
「その衣装カッコいいね！」とお互いに声を掛け合う様子も見られ、長い時間を共に過ごしたからこその“あ・うんの呼吸”を感じずにはいられないフォトシュートが行われた。35周年に続き、40周年のカバーへも登場となったことを伝えると「アニバーサリーイヤーに二度も呼んでいただけて、光栄です！ 45周年にも呼んでもらえるように、僕らも頑張り続けたい」（永瀬）「メンズノンノは僕らにとって、おしゃれの教科書のような存在。小さい頃から見ていた雑誌が40周年を迎えて、さらに記念号のカバーを飾らせていただけているなんて、すごく感慨深いです」（高橋）と笑顔で話した。
ふたりの仲の良さがあふれたインタビューも、たっぷり収録。笑い声が聞こえてきそうな様子に注目だ。
今号のコンセプトコピーは「エモーショナル・モーメント。」。相棒に親友・戦友、親子、師弟関係…「ふたり」だと一気にドラマチックになるのでは？という狙いのもと、表紙のKing & Princeから始まり、さまざまなツーショットでの撮影が実現。巻頭特集には40周年特別企画として、窪塚洋介・愛流親子というスペシャルなふたりが登場し、本誌初の親子共演による「時代を“結ぶ”父と子のストーリー」を掲載する。
また、メンズノンノモデルの中でもレジェンドと言われている柳俊太郎と成田凌の、同誌卒業後初となる誌面での再会もかなった。そのほか、俳優の森七菜を起用したエモーショナルなファッションストーリー「香りを巡る、うつろう記憶の物語」や、俳優の上白石萌音による、2年半にわたる連載の書籍化を記念したフィナーレ企画「Bite! The World 上白石萌音と（最後に!?）おやつをガブリ！」など旬の顔ぶれによる特集が盛りだくさんとなる。
また、「40人のエモーショナルショッパーズ」と題した特集では、「心を揺さぶられた買い物」をテーマに、各界のおしゃれ好きが自分にとっての特別なアイテムを紹介する。
「その衣装カッコいいね！」とお互いに声を掛け合う様子も見られ、長い時間を共に過ごしたからこその“あ・うんの呼吸”を感じずにはいられないフォトシュートが行われた。35周年に続き、40周年のカバーへも登場となったことを伝えると「アニバーサリーイヤーに二度も呼んでいただけて、光栄です！ 45周年にも呼んでもらえるように、僕らも頑張り続けたい」（永瀬）「メンズノンノは僕らにとって、おしゃれの教科書のような存在。小さい頃から見ていた雑誌が40周年を迎えて、さらに記念号のカバーを飾らせていただけているなんて、すごく感慨深いです」（高橋）と笑顔で話した。
ふたりの仲の良さがあふれたインタビューも、たっぷり収録。笑い声が聞こえてきそうな様子に注目だ。
今号のコンセプトコピーは「エモーショナル・モーメント。」。相棒に親友・戦友、親子、師弟関係…「ふたり」だと一気にドラマチックになるのでは？という狙いのもと、表紙のKing & Princeから始まり、さまざまなツーショットでの撮影が実現。巻頭特集には40周年特別企画として、窪塚洋介・愛流親子というスペシャルなふたりが登場し、本誌初の親子共演による「時代を“結ぶ”父と子のストーリー」を掲載する。
また、メンズノンノモデルの中でもレジェンドと言われている柳俊太郎と成田凌の、同誌卒業後初となる誌面での再会もかなった。そのほか、俳優の森七菜を起用したエモーショナルなファッションストーリー「香りを巡る、うつろう記憶の物語」や、俳優の上白石萌音による、2年半にわたる連載の書籍化を記念したフィナーレ企画「Bite! The World 上白石萌音と（最後に!?）おやつをガブリ！」など旬の顔ぶれによる特集が盛りだくさんとなる。
また、「40人のエモーショナルショッパーズ」と題した特集では、「心を揺さぶられた買い物」をテーマに、各界のおしゃれ好きが自分にとっての特別なアイテムを紹介する。