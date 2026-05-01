◇スーパーバンタム級ノンタイトル 武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日 東京ドーム）

あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、約7カ月半ぶりの再起戦に臨む前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO1敗）はリミットより100グラム軽い55.2キロ。対戦相手のWBA世界スーパーバンタム級15位ワン・デカン（30＝中国、9勝3KO1敗）も55.2キロだった。

事前計量をクリアした武居は右手で力強くガッツポーズ。すぐに水分補給を行った。ワンも両手でガッツポーズを披露した。公開計量では「ヨシキー」と黄色い声が飛ぶ中、武居が上半身裸になって引き締まった体を見せると、場内から感嘆のため息が漏れた。約16秒間のフェースオフ後は握手とともにガッツポーズで別れた。

元K―1王者の武居は昨年9月、WBO世界バンタム級王座3度目の防衛戦でクリスチャン・メディナ（メキシコ）に4回TKO負けして王座から陥落。2週間ほど休んで再起を決意し、キックボクシング時代の恩師である「POWER OF DREAM」ジムの古川誠一会長相手のミット打ちを再開するなど、「負けたら終わり」の一戦に備えてきた。

興行のメインでは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T）が対戦する。