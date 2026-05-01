『ヒロアカ』ANI-ROCK FES.出演アーティスト発表 ポルノグラフィティ・KANA-BOONなど
ANI-ROCK FES. 2026『僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE』が、2026年11月22日・23日に国立代々木競技場 第一体育館で開催され、出演アーティストが発表された。
【写真】2日目も豪華すぎる！『ヒロアカ』ライブ出演アーティスト一覧
11月22日は、Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ、11月23日は秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monsterと豪華アーティストが集結する。
【出演者】
2026年11月22日(日)
Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ
2026年11月23日(月・祝)
秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monster
『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が2014年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、2024年8月5日に完結。コミックスは累計1億部を突破する人気作品で、テレビアニメが2016年4月から第1期の放送がスタートし、第8期まで制作されると2025年12月13日に最終回を迎えた。
【写真】2日目も豪華すぎる！『ヒロアカ』ライブ出演アーティスト一覧
11月22日は、Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ、11月23日は秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monsterと豪華アーティストが集結する。
2026年11月22日(日)
Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ
2026年11月23日(月・祝)
秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monster
『僕のヒーローアカデミア』は、“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（デク）が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者“敵”（ヴィラン）に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちとともに成長する物語。
原作漫画が2014年7月より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートし、2024年8月5日に完結。コミックスは累計1億部を突破する人気作品で、テレビアニメが2016年4月から第1期の放送がスタートし、第8期まで制作されると2025年12月13日に最終回を迎えた。
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