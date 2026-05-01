JI BLUE、12人そろって両面表紙 兄弟のような仲良しなインタビューも
グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが、5月28日発売の雑誌『NYLON JAPAN』7月号特別版（カエルム）の両面表紙を飾る。
【裏表紙】個性あふれるスタイリングを披露したJI BLUE
JI BLUEは、『FIFAワールドカップ2026』のアンバサダーのために集結したスペシャルユニット。表紙は、リラックスしたカラフルなストリートコーデ、guys表紙（裏表紙）はオフィシャルユニフォームをMIXしたコーデで飾り、POPでもありクールでもある、魅惑的な表紙が完成した。
中面は、2ルックを通して、ワールドカップを応援しているとき以外にも、プライベートでもサッカーを思うチルな表情をとらえた、サッカー愛を感じるストーリーの特大24ページとなる。ソロカットや12人全員カットに加え、JO1とINIがミックスした楽しいユニットカットもあり、JO1とINIの魅力が交差し、輝きがふくれあがる。
12人によるロングインタビューでは、兄弟のような仲良しな雰囲気が感じられ、心がほっこり。ソロQAでは「応援してもらうときに言われてうれしい言葉は」「自分をアップデートするためにしていることは」「今、見たい景色は」の3問に答える。
さらに、特別版にはJI BLUEの両面ミニフォトカードも付く。
【裏表紙】個性あふれるスタイリングを披露したJI BLUE
JI BLUEは、『FIFAワールドカップ2026』のアンバサダーのために集結したスペシャルユニット。表紙は、リラックスしたカラフルなストリートコーデ、guys表紙（裏表紙）はオフィシャルユニフォームをMIXしたコーデで飾り、POPでもありクールでもある、魅惑的な表紙が完成した。
12人によるロングインタビューでは、兄弟のような仲良しな雰囲気が感じられ、心がほっこり。ソロQAでは「応援してもらうときに言われてうれしい言葉は」「自分をアップデートするためにしていることは」「今、見たい景色は」の3問に答える。
さらに、特別版にはJI BLUEの両面ミニフォトカードも付く。