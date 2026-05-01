あべのハルカスで29日に始まったバーベキューイベント。面倒な準備や片付けは一切不要で、地上約300メートルの展望台にあるテラスで手軽に絶景とおいしいお肉が堪能できます！

黒毛和牛のリブロースステーキなど400グラムを超えるお肉がセットになったプレミアムBBQプランは、大人1人あたり7480円。（小学生5480円 ※2人から予約可）牛すじカレーやソフトドリンクなどもなんとおかわり自由で、プラス1500円でお酒の飲み放題を付けることもできます。

毎年、ゴールデンウィークの時期に始まる恒例イベントで、今回から仔牛のタンやミスジといった希少な赤身肉を新鮮野菜で包んで楽しむ新プランも仲間入りしました。

人気イベントとあって、初日から大盛況です。

「ボリュームもすごくあるなと言っていて、いいですね」

「（Q29日はどちらから?）僕と嫁は大阪に住んでいて、妹は関東から。（QGWということで?）はい。ここで食べることができるということを知らなかったので、すごいところに連れてきてもらえたとありがとうという気持ちです」

「景色がよくて気持ち良さそうだったので電話して予約しました。（Q景色はいかがですか?）想像以上にきれいでびっくりしました。（子どもは）ポテトばっかり食べている」

地上300メートルの特等席で楽しむバーベキュー。絶景というスパイスでお肉がさらに美味しくなるかも?