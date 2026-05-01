「“仲間”と野球は一度もない」42歳男性、毎日素振り200回もキャッチボール未経験…人生初の試合へ『探偵！ナイトスクープ』

「“仲間”と野球は一度もない」42歳男性、毎日素振り200回もキャッチボール未経験…人生初の試合へ『探偵！ナイトスクープ』