「“仲間”と野球は一度もない」42歳男性、毎日素振り200回もキャッチボール未経験…人生初の試合へ『探偵！ナイトスクープ』
5月1日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11:17 ※関西ローカル）では、石田靖探偵の「人見知りおっさん 人生初の野球」を届ける。
【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」
依頼人である、大阪府の男性（42）は自身を「野球観戦が大好きな42歳のおっさん」と言うが、今まで“仲間”と野球をしたことは一度もないそう。中学では学校に野球部がなく、高校も推薦でしか野球部に入れない学校だったため、野球をすることを泣く泣く断念した。
今でも高校野球を見ると、うらやましいと思ってしまい、野球をしたいという情熱は衰えることなく、毎日一人で素振りを200回以上している。どうか、野球が大好きで夢を諦められないおっさんに、野球の試合を経験させてもらえないだろうか。試合で活躍して、チームの仲間と喜びを分かち合う…そんな瞬間を味わってみたい。ヒットを打ってベンチでもみくちゃにされたり、守備でダブルプレーなんかもしてみたい、というもの。
依頼者はキャッチボールもしたことがない上、人見知りな性格だが、野球をやりたい一心で依頼を寄せたという。そこで、清原和博も輩出した名門「岸和田リトルリーグ」の門を叩く。と、しっかり者のヒナタ君（10）が新人おじさんを担当。ここから人生初のキャッチボール、遠投、守備練習、打撃練習と次々メニューをこなしていく。
意外にも野球センスはいいようで2塁打も放つが、この時点で、もはやクタクタ。すると、貝塚リトルリーグを相手に練習試合が始まった。野球初心者おじさんは、長年の夢をかなえることができたのか。
また今回の「特命局長」に、要潤が初登場する。スタジオに姿を現すと、「わぁ〜！」という大歓声とともに観覧席はいきなり大盛り上がりを見せる。
このほか、エース探偵の「逆上がりできないと卒業できない！」、せいや探偵の「『うさぎマンボ』をきれいに食べたい」を届ける。
【番組カット】21歳の依頼人が挑戦…「逆上がりできないと卒業できない！」
依頼人である、大阪府の男性（42）は自身を「野球観戦が大好きな42歳のおっさん」と言うが、今まで“仲間”と野球をしたことは一度もないそう。中学では学校に野球部がなく、高校も推薦でしか野球部に入れない学校だったため、野球をすることを泣く泣く断念した。
依頼者はキャッチボールもしたことがない上、人見知りな性格だが、野球をやりたい一心で依頼を寄せたという。そこで、清原和博も輩出した名門「岸和田リトルリーグ」の門を叩く。と、しっかり者のヒナタ君（10）が新人おじさんを担当。ここから人生初のキャッチボール、遠投、守備練習、打撃練習と次々メニューをこなしていく。
意外にも野球センスはいいようで2塁打も放つが、この時点で、もはやクタクタ。すると、貝塚リトルリーグを相手に練習試合が始まった。野球初心者おじさんは、長年の夢をかなえることができたのか。
また今回の「特命局長」に、要潤が初登場する。スタジオに姿を現すと、「わぁ〜！」という大歓声とともに観覧席はいきなり大盛り上がりを見せる。
このほか、エース探偵の「逆上がりできないと卒業できない！」、せいや探偵の「『うさぎマンボ』をきれいに食べたい」を届ける。