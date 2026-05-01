お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が芸人を集めた5人組アイドルグループ『GEININ TUNE（仮）』を結成したことを発表した。

【映像】メンバー5人でデビュー曲を歌唱

4月29日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、本気で“かわいい”アイドルを目指す新企画『アイドルデビューしたいねん』を開催した。

番組では名物企画『イイ女になりたいねん』で過去に「かわいい」と評判になった芸人たちを集結させて、アイドルグループを結成。選抜されたメンバーたちは突然の合格発表から2時間でメイクをしながら歌と振りを必死に頭に叩き込んだ。

メンバーはセンターの山内ほか、お元気担当のたける（東京ホテイソン）、不思議系キャラのガク（真空ジェシカ）、歌唱担当でクール系キャラのお見送り芸人しんいち、セクシー担当の渡辺隆（錦鯉）の5人。

短時間の猛レッスンを経て、ステージに現れたメンバーは赤、青、紫、オレンジ、ピンクのオリジナルコスチュームと完璧な女装メイクで登場。濱家は「きっつ」とボヤキつつも「こんなこと言うのなんやけど、四者四様キャラちゃんとできてるな」と評価した。

5人は、それぞれのキャッチコピーとともに自己紹介を終えると、早速デビュー曲『ワイワイわっしょい』を披露。某アイドルグループの大ヒット曲によく似たハイテンションでアップテンポなナンバーを必死に歌い踊る5人だが、濱家は「振りちっちゃ」「4/5声出てない」「赤と青は早く切ったほうがいい」と酷評した。

しかし山内はめげることなく、歌い終わると「外のプロデューサーも呼びたいから、私たちをプロデュースしてくれるミュージシャンの方、ガチで募集します」とアピール、全員で「お願いします！」と元気に頭を下げた。

（かまいガチ）