様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の「ねむねむシリーズ」吸水速乾バスタオルとヘアドライタオルが登場！

「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」のとろんとしたうとうと表情が、バスタイムを癒やしの時間にしてくれます☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」吸水速乾バスタオル／吸水速乾ヘアドライタオル

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、サンリオのキャラクターをデザインした「ねむねむシリーズ」の「吸水速乾バスタオル」と「吸水速乾ヘアドライタオル」が登場！

とろんと目を閉じた無防備な表情が愛らしい「ねむねむシリーズ」は、毎日のバスタイムや洗顔のひとときに、ほっと一息つけるような安らぎを届けてくれます。

吸水速乾バスタオル

価格：各2,640円（税込）

サイズ：約60×120cm

「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」「ポチャッコ」たちが、リラックスしてうとうとしている表情（ねむねむ顔）をデザインした、かわいいバスタオル。

広げるとキャラクターがベッドで寝転んでいるような姿になります。

また、タオルの中央にデザインされたキャラクターの顔が、タオルバーに掛けたときにちょうど上にくる設計に。

掛けるだけで、キャラクターがちょこんと顔を出しているような、かわいらしいデザインです。

ハローキティ 吸水速乾バスタオル

立体的で大きなリボンがチャーミングな「ハローキティ」の吸水速乾バスタオル。

「バスタオル」は60cm×120cmの大判サイズです。

お風呂上がりはもちろん、お子様のお昼寝ケットや枕カバーとしても活躍してくれます。

クロミ 吸水速乾バスタオル

「クロミ」も耳が立体になっています☆

無防備な「ねむねむ」表情に癒やされるデザインです。

シナモロール 吸水速乾バスタオル

真っ白な「シナモロール」のバスタオル。

表面が「カットパイル仕上げ」になっているので、マシュマロのようにふんわりとした優しい肌触りが楽しめます。

ポチャッコ 吸水速乾バスタオル

すやすや眠る「ポチャッコ」がかわいいバスタオル。

マイクロファイバー素材で、吸水性と速乾性を兼ね備えています。

各キャラクターの特徴を活かしつつ、全体を優しいパステル調でまとめたデザインが特徴です。

吸水速乾ヘアドライタオル

価格：各1,760円（税込）

サイズ：約40×100cm

思わず触れたくなるような柔らかな質感と、日常に溶け込む愛らしいデザインの「吸水速乾ヘアドライタオル」

マシュマロのような肌触りと高い吸水性で、毎日のバスタイムが快適になります☆

ハローキティ 吸水速乾ヘアドライタオル

吸水性と速乾性に優れたマイクロファイバーを採用したヘアドライタオル。

綿素材に比べて水分を素早く吸収するため、こすらずに押さえるだけで水分を拭き取ることができ、ドライヤーの時間を短縮して髪へのダメージを軽減する効果も期待できます。

クロミ 吸水速乾ヘアドライタオル

「ヘアドライタオル」は40cm×100cmと扱いやすいサイズ感で、洗顔時のタオルにぴったり！

薄手でコンパクトに畳めるため、旅行やジム、プールなどへの持ち運びにも便利です。

シナモロール 吸水速乾ヘアドライタオル

真っ白な「シナモロール」が素早くヘアドライしてくれるタオル。

お子さんのプール授業などにもおすすめです。

ポチャッコ 吸水速乾ヘアドライタオル

赤いTシャツが似合う「ポチャッコ」もラインアップ。

家族で使い分けたり、洗い替えとして揃えたり、好きなキャラクターのタオルで、バスタイムがより楽しくなります☆

お風呂やジム、プール、海など、 ライフスタイルに合わせた多彩な使い方ができるマイクロファイバー素材のタオル。

サンリオキャラクターズデザインの「ねむねむ」シリーズ「吸水速乾バスタオル」と「吸水速乾ヘアドライタオル」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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