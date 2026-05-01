ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」の公式サイトが１日、更新され、ボーカルの森友嵐士の体調不良のため公演を見送った４月２４日の和歌山城ホール、同２５日の奈良・なら１００年会館大ホールでの２本のライブの振り替え公演を６月下旬に行うことを発表した。

今ツアーは「Ｔ―ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５―２０２６ 終章『ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７』」と題し、４７都道府県すべての会場にＴ―ＢＯＬＡＮの音楽を届けに行く集大成の旅。バンドは８月１０日の日本武道館公演をもって解散する。

メンバーにとっても今ツアーで４７都道府県を完走するという思い入れは強く、森友は先月２４日の公演中止発表時に自身のＸで開演直前の発表となったことを謝罪。「ＬＡＳＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ 無理をして、中途半端なものは届けたくなかった。だからこの判断に頷きました」と明かし「必ず戻る。万全の状態で、必ず会いに来るから」とリベンジを約束していた。

和歌山公演は６月３０日、奈良公演は同２９日にそれぞれ振り替え。元々の公演チケットでそのまま同会場での振り替え公演に入場することができるほか、払い戻しも受け付ける。