☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）

広島は４月３０日の巨人戦を坂倉の３ランで逆転勝ち。開幕カードの中日戦以来の勝ち越しとなった。１日は本拠で中日を迎え撃つ。広島はホームの中日戦は昨年から現在６連勝中。今季も開幕から３連勝で無傷と、相性は良さそうに見える。

しかし、広島はホームでここ２戦、ヤクルトにともに０―２で敗れて２戦連続無得点中。ホームで３戦以上連続で無得点となれば球団では２４年４月４〜６日の中日との同一カード３連戦以来２年ぶり６度目となる。ただ、その前も１０年７月１６〜１８日の中日との同一カード３連戦と苦い記憶がある。ちなみにホームの連続無得点のワーストは５９年５月の４だ。

また、１日の中日戦で無得点となると、５２年のフランチャイズ制以降で、対戦相手別の無得点試合数がワーストの阪神の８４に並ぶ。なんとか不名誉な記録をストップしたいところだ。

（その他のカード）

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝村上、巨人＝田中将

☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、ＤｅＮＡ＝平良

☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、オリックス＝曽谷

☆ロッテ―西武（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝広池、西武＝佐藤爽

☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、楽天＝古謝

※対戦相手（開始時刻・球場）予告先発の順