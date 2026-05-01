初回放送40分完売の根幹美容液が再び生中継に登場！ 銀座ハリッチ「ショップチャンネル3度目出演」

記事ポイント 2026年5月5日(火)17時から「ショップチャンネル」に3度目の生出演初回放送で約40分完売のベストセラー美容液など計4商品を紹介「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場 2026年5月5日(火)17時から「ショップチャンネル」に3度目の生出演初回放送で約40分完売のベストセラー美容液など計4商品を紹介「モイスチャライザークレンジング」がショップチャンネルに初登場

全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院「銀座ハリッチ」が、2026年5月5日(火)のショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」に3度目の出演を果たします。

2025年の初回放送では「ハリッチプレミアムリッチプラス」が放送開始から約40分で完売するほどの反響を集め、視聴者から「次の放送はいつ？」という声が相次ぎ、今回の3度目の出演が実現します。

銀座ハリッチ「ショップチャンネル3度目出演」





放送日時：2026年5月5日(火)17時〜放送チャンネル：CS放送055ch・ショップチャンネル公式サイト・公式YouTube出演者：代表取締役 川辺 奈穂（ゲスト・生放送）

銀座ハリッチは、東洋医学の知見と美容科学を融合した「HARICCHI 鍼灸サイエンススキンケア」ブランドのスキンケア商品を展開しています。

鍼灸師が監修し、肌の土台となる角質層を根幹からケアするという設計思想が、スキンケアに本腰を入れたい女性たちに支持されてきています。

今回のショップチャンネル限定セットには、根幹美容液「ハリッチプレミアムリッチプラス」と質感美クリーム「レチベイビー」を中心に、「Ekiスキンベールプライマー」と「モイスチャライザークレンジング」を加えた計4アイテムが揃います。

このうち「モイスチャライザークレンジング」は店舗や公式ECでたびたび完売を記録してきた人気商品で、今回がショップチャンネルへの初登場です。

代表取締役の川辺 奈穂が生放送にゲストとして出演し、各商品の処方の特徴や使い方を直接伝えます。

CS放送055chのほか、ショップチャンネル公式サイトおよびYouTubeでも視聴できます。

ハリッチプレミアムリッチプラス





ヒト幹細胞順化培養液10%配合（たんぱく質・ペプチドなどの美容保湿成分を含む）ナイアシンアミド（整肌成分）5%・フラーレン（整肌成分）1%を高濃度配合洗顔後すぐに塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計使用期間の目安：3か月

「根幹美容液」と位置づけられるこのアイテムは、ヒト幹細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなどの保湿成分を肌の角質層に届け、整肌成分のナイアシンアミドやフラーレンも加わることで、土台から肌を整える複合処方になっています。

洗顔後すぐに塗布するだけでスキンケアが完結する設計のため、日々のケアで生じる摩擦や圧力による肌への負担を最小限に抑えます。

3か月を目安に使い続けることで肌本来の力を引き出すことを目指した美容液で、初回放送で完売を記録し、銀座ハリッチを代表するベストセラーとして知られています。

レチベイビー





整肌成分「アルガクティブ レチナート®」配合（藻類由来、レチノールに着想を得た成分）整肌成分「アンジェロック®」配合（国産タラノキ枝葉を麹菌で発酵させたエキス）刺激に配慮した設計、朝晩ケアに対応内容量：20g

シルバーのエアレスポンプボトルに収まった20gのクリームで、正面には「RETI BABY」「Sinkyu Science Skare」の文字が刻まれています。

藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブ レチナート®」はレチノールに着想を得た成分で、乾燥や年齢による肌の変化に寄り添いながら肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ質感へと導きます。

国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させた「アンジェロック®」も組み合わせることで、年齢に応じた肌印象の変化をサポートします。

刺激に配慮した処方のため、朝晩どちらのケアにも組み込みやすい仕様になっています。

Ekiスキンベールプライマー





整肌成分「ジェノフィックスデイ」配合（藻類由来、紫外線・ブルーライトによる乾燥・くすみに配慮）整肌成分「クリスタライド」配合（光を均一に反射させ、毛穴・小ジワの影をやわらげる）SPF30/PA+++・紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル処方）

東洋医学の「衛気（えき）」の思想をコンセプトに、紫外線・乾燥・摩擦など日中の外的ストレスにさらされる肌を守るプライマーです。

藻類由来の「ジェノフィックスデイ」が紫外線やブルーライトによる乾燥・くすみに配慮しながら肌を整え、「クリスタライド」が光を均一に反射させることで毛穴や小ジワの影をやわらげ、透明感のあるツヤ肌印象をつくります。

SPF30/PA+++の紫外線防止機能を持ちながら紫外線吸収剤を使わないノンケミカル処方のため、敏感な肌にも使いやすい仕様です。

モイスチャライザークレンジング





5つのフリー処方を採用（デリケートな肌に配慮）保湿成分を豊富に配合、洗い上がりの肌をしっとり保つ朝の洗顔・夜のクレンジング両用ショップチャンネル初登場

店舗や公式ECでたびたび完売を記録してきた「モイスチャライザークレンジング」が、今回のショップチャンネル出演で初めて視聴者向けに紹介されます。

5つのフリー処方を採用した泡洗顔で、保湿成分を豊富に配合しており、きめ細やかな泡が肌を包み込むように汚れを取り除きながら、洗い上がりの肌をしっとりとなめらかに保ちます。

朝の洗顔にも夜のクレンジングにも対応し、デリケートな肌を持つ方にも配慮した設計です。

3度目の出演では、ベストセラーの根幹美容液から今回初登場の泡洗顔まで、銀座ハリッチの主力4アイテムが揃います。

放送は2026年5月5日(火)17時から、CS放送055chのほかショップチャンネル公式サイトおよびYouTubeでも視聴できます。

銀座ハリッチのショップチャンネル3度目出演の紹介でした。

よくある質問

Q. 銀座ハリッチのスキンケアブランドの正式名称は何ですか

A. 「HARICCHI 鍼灸サイエンススキンケア」が正式なブランド名です。

Q. 代表の川辺 奈穂が銀座ハリッチを開業したきっかけは何ですか

A. 自身の体の不調が鍼灸で改善した経験がきっかけで、銀座ハリッチを開業します。

Q. 銀座ハリッチは美容鍼灸院以外にどのような事業を展開していますか

A. 美容鍼灸院「銀座ハリッチ」のほかに、睡眠改善鍼灸院「NEL」3店舗とEMSパーソナルトレーニングジム「BCT」2店舗も展開しています。

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