ディズニーストアに、5月25日に迎える「グーフィー」のお誕生日を記念し、「グーフィー」の魅力あふれるカラフルでポップな新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。

「グーフィー」をデザインしたアパレルやバッグなど、おでかけ気分を盛り上げる遊び心いっぱいのグッズが充実しています☆

ディズニーストア「グーフィー」コレクション「GOOFY FASHION 2026」

スケジュール：

先行発売日：2026年5月5日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年5月8日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、5月25日「グーフィー」のお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。

グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、「グーフィー」の愛らしい表情やポーズを描いたポップなアートです。

カラーブロックを用いた遊び心あふれるデザインで、グーフィーの魅力がたっぷりと詰まったファン必見のアイテムが揃います。

ラインナップは、リバーシブルで楽しめるブルゾンや、フロントにデザインしたグーフィーが目を引くデニムシャツ、バックプリントがインパクト抜群のTシャツなど、コーディネートの主役になるアパレルが充実。

さらに、大容量サイズのバックパックや、長い耳とカラフルなワッペンがポイントのハット、ポーチに入れてコンパクトに持ち運べるシートクッションなど、パークへのおでかけにぴったりのグッズも展開されます。

キーチェーンやポーチといった小物類も揃い、いつでも身近に「グーフィー」を感じながら、ファッションを楽しむことができるコレクションです☆

グーフィー 長袖シャツ デニム ブルー GOOFY FASHION 2026

価格：8,800円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

「グーフィー」の魅力が詰まったインパクトのあるデザインが特徴的な、プリントや刺しゅうが施されたデニムシャツ。

フロントの「グーフィー」プリントがユニークでインパクト大！

コットン100％のドライタッチなデニム生地、大きめのシルエットで様々なスタイルに合わせやすくなっています。

グーフィー リュックサック・バックパック ポーチ付き GOOFY FASHION 2026

価格：8,800円 (税込)

サイズ：バッグ 約高さ46×幅36×奥行き20cm

ショルダー部分 約43〜86cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

チャーム 全長約3cm

ポーチ 約縦14.5×横19×厚み1cm

大きなフロントポケットにしまってあるポーチがポイントのバッグパック。

メッシュポケットの中のフラットポーチは片面に「グーフィー」、もう片面にネームロゴがプリントされていて、どちらの面を表にしてポケットにしまうかでバッグの印象が変わります！

メインスペースは安心の収納力で、背負ったまま片手でアクセスできる直結ファスナーも付いているほか、サイドポケットは深めで便利です。

グーフィー 靴下 リブ ホワイト 23〜25 GOOFY FASHION 2026

価格：550円 (税込)

サイズ：約23〜25cm

“グーフィーを感じる”をコンセプトにしたカラフルでポップなライン入りリブ靴下。

おとぼけた表情がチャーミングな「グーフィー」のお顔をオレンジ×グリーンのラインが挟み、キャラクター感をますますアップさせています。

履き口を折り返したところに「GOOFY」のロゴが入っているのもおしゃれポイントです。

グーフィー シートクッション ポーチ入り カラビナ付き GOOFY FASHION 2026

価格：2,500円 (税込)

サイズ：クッション(使用時) 約縦29×横33×厚み1.2cm

ポーチ 約高さ16×幅13×奥行き6cm

カラビナ 約長さ4.5cm

大胆なカラーブロックとシャリ感のある生地の組み合わせがスポーティーな雰囲気のポーチ入りシートクッション。

キャラクターフェイスがずらっと並んだデザインも、クッションの形やブロック柄で直線が多いのでスタイリッシュです。

使わない時や携帯時は、小さく折りたたんで付属のポーチに収納できます。

グーフィー ショッピングバッグ・エコバッグ GOOFY FASHION 2026

価格：1,300円 (税込)

サイズ：約高さ39×幅59.5×奥行き20cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) ロング約 33cm、ショート約15cm

「グーフィー」がギュッと詰まった大きなショッピングバッグ(ショッパー)。

レジャーシートのような素材感と、大胆なキャラクターアートの組み合わせでスポーティーな雰囲気です。

片面は大写しの「グーフィー」、もう片面はキャラクターフェイスがずらっと並んだカラーブロックのアートになっています。

5月25日「グーフィー」のお誕生日を記念した「グーフィー」の魅力あふれるカラフルでポップな新コレクション。

ディズニーストアにて2026年5月5日より順次販売される「グーフィー」コレクション「GOOFY FASHION 2026」の紹介でした☆

魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージ！「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」グランドオープン 魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージ！「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」グランドオープン 続きを見る

暑さ対策にぴったりなドナルドやベイマックスのハンディファン！ディズニーストア「Sunshine days series」 暑さ対策にぴったりなドナルドやベイマックスのハンディファン！ディズニーストア「Sunshine days series」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5月25日「グーフィー」のお誕生日コレクション！ディズニーストア「GOOFY FASHION 2026」 appeared first on Dtimes.