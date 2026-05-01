お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。YouTubeについて語った。

近頃、YouTube動画投稿にもリテラシーやマナーが問われる時代になったというテーマでトークは進行。「YouTube変わってきたなって。昔、YouTubeなんてテレビじゃないねんから叩かれても関係ないみたいな感じ。と思ってたけど、だんだんYouTubeでも謝らなアカンし叩かれるしすごい昔と違う感じ」と分析した。

「切り抜き世代になってきて…よう怒ってるで『令和の虎』？」と一般人起業家である志願者が事業計画をプレゼンテーションし、投資家たる審査員が出資の可否を決定する人気YouTubeチャンネルの名前をあげた岡村。「『バレーの虎』が好きでずっと見てたんですけど切り抜きやからかな。経営者みたいな人が“なんやお前さっきからコラ”って言うてる動画とかあんねん」と関連からたどり着いたと説明した。

「そんなんばっかり流れてくる。ケンカみたいな」と“文句”を告げるも相方の矢部浩之は「そんなんばっかり見てるからや」と苦笑い。岡村は「せやねん、そんなんばっかり見てるからそんなんばっかり流れてくる。で、見てまうねん。また怒ってるって」と認めていた。