【UEFAヨーロッパリーグ】ブラガ2−1フライブルク（日本時間5月1日／ムニシパル・ブラガ）

【実際の映像】自陣から35M独走！圧巻のドリブル突破

フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、ピッチを約35m縦断するドリブルでチャンスメイク。後手に回る展開の中で一瞬のきらめきを放った。

日本時間5月1日、フライブルクはUEFAヨーロッパリーグ（EL）の準決勝ファーストレグでブラガと対戦。4―2―3―1の右SHで先発した鈴木が後半に持ち味を見せた。

1―1で迎えた後半早々、勝ち越しを狙うフライブルクが攻撃を仕掛けた。自陣左サイドで相手のスローインからボールを奪うと、MFビンチェンツォ・グリフォが内側で構える鈴木へパスを預ける。すると背番号14はワンタッチ目でボールを前に押し出して加速を開始。そのまま一気にカウンターを仕掛けて敵陣に侵入すると、4対2の数的有利な状況を作り出した。そしてわずか6タッチで約35mを走破してラストパスを試みたのだ。

左を並走してペナルティエリアに入ったMFヨハン・マンザンビへのパスは帰陣してきた相手にカットされてしまったものの、持ち味の推進力でチャンスを演出。解説を務めた野口幸司氏も「ギリギリ相手を呼び込んで、引きつけて出したパスだった」と説明したように、相手の裏を突くようなアイデアで、フライブルクの攻撃をけん引してみせた。

ただし、鈴木が攻撃的にプレーできたのはわずかだった。この試合はポゼッション率こそブラガ51％に対してフライブルク49％と拮抗したものの、攻撃回数は29対18、パス成功数も427本対294本と、フライブルクが受ける時間が長く続いていた。その中で鈴木が守備に奔走することも多く、攻撃のタクトを振るうことができなかった。

準々決勝のセルタ戦で2ゴールを決め、クラブ史上初のEL準決勝進出の立役者となった日本代表MFからすればやや物足りず、82分でベンチに下がった際には、解説・野口氏も「前半から守備のポジションをかなり指示されていて動けなかったのか、ボールに触る回数が少なかった。後半に入って少し（自陣に）降りるプレーやライン間で触り始めましたけど、本来のライン間でのプレーやコンビネーションはなかなか出ていなかった」とこの日のプレーを総評した。

なお、試合は終盤まで同点で推移したものの、終了間際の90+2分にブラガのコートジボワール代表MFマリオ・ドルゲレスが決勝点。敵地で敗戦を喫したフライブルクは、日本時間5月8日にホームで運命の準決勝セカンドレグに臨む。（ABEMA／WOWSPO／UEFAヨーロッパリーグ）