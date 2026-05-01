仕事のため、飼い主さんの実家でお留守番することになったトイプードルさん。寂しがっているかなと思いきや…思った以上にもてなされている光景が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で60万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：実家に犬を預けた結果→『寂しがっているかな』と思ったら、寝かしつけられていて…本当の孫のような『表情』】

仕事で実家に犬を預けた結果→『寂しがっているかな』と思ったら…

Xアカウント『@kurukun0821』に投稿されたのは、実家でお留守番をするトイプードルさん。

この日、飼い主さんはトイプードル「くるる」くんを実家に預けてお仕事に出かけたのだそう。寂しがっているかなと思いきや…ご実家から届いた1枚の写真が話題になっているのです。

まるで『本当の孫のように扱われている光景』に絶賛

ふわふわのタオルに、柔らかそうなクッション、暖かそうな毛布を肩までかぶせてもらって気持ちよさそうに眠っていたというくるるくん。

完全に本当の孫のように寝かしつけてもらっていたそうで、そのお姿は小さな子どもそのものだったといいます。

肩までかけられた毛布にはくるるくんにそっくりなワンコのイラストもあり、たった1枚のお写真でご実家での溺愛っぷりが伝わってくるほど。

愛情に溢れたその光景は飼い主さんのみならず、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ぬいぐるみ…？」「尊い」「人間みたい」「最高の癒しですね」「可愛すぎる」などの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊な男の子の日常にほっこり

2018年8月21日生まれのくるるくんは、現在7歳の男の子。超がつくほどの甘えん坊で、子犬の頃から変わらないあどけない表情はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすくるるくんの日常は日々多くのユーザーにトイプードルの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kurukun0821」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。