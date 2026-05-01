空港で見れるかも？「ピカチュウジェットCI2」運航！計13匹のポケモン登場
2022年10月2日に就航した特別塗装機「ピカチュウジェットCI」に続く、新たな特別塗装機「ピカチュウジェットCI2」が、2026年4月2日より運航中。エアバスA350-900型機を使用した機体には、「世界へ飛び出せ！」をテーマに、大空を飛ぶポケモンたちが機体いっぱいに描かれている。
【写真】気になる！「ピカチュウジェットCI2」機体に描かれているポケモンたち
機内のアメニティや備品にもポケモンと台湾の伝統的な装飾タイル（マジョリカタイル）の模様を取り入れ、機内の随所に可愛らしい工夫が凝らされている。
■「ピカチュウジェットCI2」機体塗装の紹介
本機には合計13匹のポケモンが登場。春の訪れを告げるハネッコを先頭に、そらとぶピカチュウとワタッコが空へ舞い上がっている。
カイリューの背に乗るミニリュウや、台湾が誇る「蝶の王国」にちなんだアゲハントとビビヨンがともに羽ばたく。さらに、チルット、チルタリス、ハクリューが大空を舞うなか、ポポッコも風に乗ってふわりと浮かび、クレセリアやピッピとともに機体を賑やかに彩りながら、世界へと飛び立つ。
背景の雲には、マジョリカタイルをモチーフとした文様を散りばめられており、台湾工芸の美しさを表現するとともに、幸福や長寿といった縁起の良い願いが込められている。雲やタイルの模様の中にはポケモンたちが隠れており、ポケモン社は搭乗の際に「探してみてください」とのこと。
【写真】気になる！「ピカチュウジェットCI2」機体に描かれているポケモンたち
機内のアメニティや備品にもポケモンと台湾の伝統的な装飾タイル（マジョリカタイル）の模様を取り入れ、機内の随所に可愛らしい工夫が凝らされている。
本機には合計13匹のポケモンが登場。春の訪れを告げるハネッコを先頭に、そらとぶピカチュウとワタッコが空へ舞い上がっている。
カイリューの背に乗るミニリュウや、台湾が誇る「蝶の王国」にちなんだアゲハントとビビヨンがともに羽ばたく。さらに、チルット、チルタリス、ハクリューが大空を舞うなか、ポポッコも風に乗ってふわりと浮かび、クレセリアやピッピとともに機体を賑やかに彩りながら、世界へと飛び立つ。
背景の雲には、マジョリカタイルをモチーフとした文様を散りばめられており、台湾工芸の美しさを表現するとともに、幸福や長寿といった縁起の良い願いが込められている。雲やタイルの模様の中にはポケモンたちが隠れており、ポケモン社は搭乗の際に「探してみてください」とのこと。