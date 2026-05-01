【栞葉るり 1/7スケールフィギュア】 予約期間：5月1日～6月12日23時59分 2027年1月 発売予定 価格：24,750円 FURYU HOBBY MALL限定商品

フリューのフィギュアブランド「F:NEX」は、フィギュア「栞葉るり 1/7スケールフィギュア」を2027年1月に発売する。予約期間は6月12日23時59分まで。価格は24,750円。

本製品は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する「栞葉るり」さんを、キービジュアルをもとに1/7スケールでフィギュア化したもの。

瞳の奥のダイヤのようなきらめきや、愛くるしい犬の足の形をした靴底の黄色いハイライトに至るまで、栞葉るりさんを再現するうえで欠かせないディテールにこだわった商品となっている。

衣装構造においても一切の妥協はなく、複雑なパーツ分割によって胸元のセキュリティカードや全身のベルト、バックルといった大量の装飾まで徹底的に作り込んでおり、キービジュアルでも目を引く健康的な美脚のラインは、しなやかな造形と丁寧な彩色で再現。

象徴的なメガホンにはプラスチック特有のリアルな光沢感を追求した塗装を施し、太ももベルトの金具も表裏で彩色を変えるなど、非常に細かい公式設定を隅々まで再現している。

さらに、普段は隠れて見えない上着の裏地の「キルティング造形」など、手元に届いた人だけが楽しめる隠れた部分へのこだわりも必見となっている。

「栞葉るり 1/7スケールフィギュア」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約255mm（台座含む）

(C)ANYCOLOR, Inc.

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