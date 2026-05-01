「宇野昌磨」が1日、X（旧ツイッター）で急上昇してトレンド1位となった。

プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が同日、eスポーツチームへの電撃加入を発表。CELLORB社の運営するeスポーツチーム「VARREL」に新規加入した。

今後はスケートとゲームの“二刀流”で活動して行くこととなり、ネット上では「プロスケーターの次はプロゲーマーですか…この人は何なら出来ないんだ？」「プロゲーマーかよ」「宇野昌磨くんは斜め上すぎる…彼はどこにいてもプロ選手なのね…」「宇野昌磨のセカンドキャリアがプロゲーマーなのは予想出来なかったわ」「宇野昌磨えぐい」「まじか」「かっけぇ！！！！」などの声が上がっている。

宇野さんは、1日から東京ビッグサイトで開幕した格闘ゲーム世界大会「EVO Japan 2026」のトーナメントに参加し、VARREL所属選手としての初戦に挑む。加入が発表されるとどよめきが生まれたミニステージに登壇し「昨日までは無職のゲーマーとして活動していた宇野昌磨なんですけど、きょうからはVARRELに所属してちゃんとしたゲーマーとして活動していきたいと思います」などと意気込んだ。