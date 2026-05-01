【てんびん座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
言葉の使い方を見直すのに良いときです。伝え方ひとつで印象は大きく変わるもの。言葉は自分を表すと同時に相手を理解するための大切な手段となります。相づちをほどよく入れ、少し丁寧で明るい言葉を選ぶことで、対人運は自然と好転していくでしょう。
また、判断力も高まりやすく、周囲に流されず自分の方向性を定めることが運気アップのカギに。仕事面では即答すべきことと熟考すべきことを見極め、状況に応じた対応を心掛けることで、信頼と成果の両方を手にできそうです。
＜開運もぐもぐ＞
言葉を上手に使いこなしたいときには、“木のパワー”を使います。おすすめは、旬の「豆苗」です。エンドウ豆の苗である豆苗は、水耕栽培ができ、収穫後も何度か育てられるほど生命力の強い野菜です。
ごま油とニンニクでさっと炒めれば、そこに“金のパワー”も加わります。ニンニクの香りが食欲をそそる「豆苗炒め」は、仕事でのコミュニケーションをスムーズにし、物事を有利に進める助けとなってくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
言葉の使い方を見直すのに良いときです。伝え方ひとつで印象は大きく変わるもの。言葉は自分を表すと同時に相手を理解するための大切な手段となります。相づちをほどよく入れ、少し丁寧で明るい言葉を選ぶことで、対人運は自然と好転していくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
言葉を上手に使いこなしたいときには、“木のパワー”を使います。おすすめは、旬の「豆苗」です。エンドウ豆の苗である豆苗は、水耕栽培ができ、収穫後も何度か育てられるほど生命力の強い野菜です。
ごま油とニンニクでさっと炒めれば、そこに“金のパワー”も加わります。ニンニクの香りが食欲をそそる「豆苗炒め」は、仕事でのコミュニケーションをスムーズにし、物事を有利に進める助けとなってくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)