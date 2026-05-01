女優、上之薗理奈（27）が1日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

上之薗は「本日、5月1日に27歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます。そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」と誕生日と結婚を報告した。

続けて「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっしゃるかと思います。それでも、日頃からたくさんの愛で支えてくださる大切な皆さまにこうして人生の大きな節目を自分の言葉でお伝えできることを、とても幸せに感じています」とウエディングフォトを披露した。夫の顔は隠されている。

また「これからは、今まで以上に一つひとつのご縁やお仕事を大切にしながら、より成長した姿をお見せできるよう努力してまいります。まだまだ未熟な私ではございますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 2026.5.1 上之薗理奈」と呼びかけた。

上之薗は99年5月1日生まれ、千葉県出身。20年、ゼストミュージックスクールの特待生として活動開始。