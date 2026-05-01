【しし座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
前に出て活躍する場面が増えていきそうです。みんなの視線が集まることがうれしく、その高揚感があなたのやる気をさらに引き出してくれます。褒められる機会も増えそうなので、そこは素直に受け取って大丈夫。
会話では、あなたらしいユニークさを少しだけ織り交ぜてみて。場の空気がふっと明るくなり、相手から聞きたいことも自然と引き出せそうです。仕事面では、思いを熱く語るシーンがありそう。真剣さゆえですが、全体の調和を意識するとよいでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
大きな評価をつかむためには、“火のパワー”を使います。おすすめは、「コーヒーゼリー」です。コーヒーのしっかりとした苦味は火のパワーそのもの。一方で、ゼリーは水分をたっぷり含み、ぷるんとした質感が水のパワーを象徴しています。
正反対のエネルギーを併せ持つこのデザートは、広い領域に働きかける力を秘めています。生まれつきスター性の高い人なら、「火」と「水」の両方のパワーを内側に持っているもの。コーヒーゼリーを食べて補うことで、その魅力をさらに引き出すことができます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
前に出て活躍する場面が増えていきそうです。みんなの視線が集まることがうれしく、その高揚感があなたのやる気をさらに引き出してくれます。褒められる機会も増えそうなので、そこは素直に受け取って大丈夫。
＜開運もぐもぐ＞
大きな評価をつかむためには、“火のパワー”を使います。おすすめは、「コーヒーゼリー」です。コーヒーのしっかりとした苦味は火のパワーそのもの。一方で、ゼリーは水分をたっぷり含み、ぷるんとした質感が水のパワーを象徴しています。
正反対のエネルギーを併せ持つこのデザートは、広い領域に働きかける力を秘めています。生まれつきスター性の高い人なら、「火」と「水」の両方のパワーを内側に持っているもの。コーヒーゼリーを食べて補うことで、その魅力をさらに引き出すことができます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)