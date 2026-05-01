【かに座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
一気に力を注ごうとせず、そのときの自分のペースで進めていけば大丈夫なときです。周囲から期待される場面もありますが、無理に応えようとしなくてOK。相手を満足させるためにあなたが疲れてしまう必要はありません。
仕事面では「ここまで」と線を引くことが大切。背負いすぎると、せっかくのあなたのクオリティーがもったいない形になってしまいます。自分のリズムを守ることで、むしろ良い流れが生まれていきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
自分のペースを守りながら強さを育てたいときは、“土のパワー”と“金のパワー”を組み合わせます。土のパワーでしっかりと根を張る土台をつくり、金のパワーで守りを固めます。おすすめは、「ちくわのチーズ詰め」です。
ほんのり甘みのあるちくわは土のパワー、白くて丸みのある形は金のパワーです。ちくわの穴にチーズを詰めることで芯が通り、内側から強さが増していくイメージにつながります。手軽なのに、エネルギーのバランスを整えてくれる心強い一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
一気に力を注ごうとせず、そのときの自分のペースで進めていけば大丈夫なときです。周囲から期待される場面もありますが、無理に応えようとしなくてOK。相手を満足させるためにあなたが疲れてしまう必要はありません。
＜開運もぐもぐ＞
自分のペースを守りながら強さを育てたいときは、“土のパワー”と“金のパワー”を組み合わせます。土のパワーでしっかりと根を張る土台をつくり、金のパワーで守りを固めます。おすすめは、「ちくわのチーズ詰め」です。
ほんのり甘みのあるちくわは土のパワー、白くて丸みのある形は金のパワーです。ちくわの穴にチーズを詰めることで芯が通り、内側から強さが増していくイメージにつながります。手軽なのに、エネルギーのバランスを整えてくれる心強い一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)