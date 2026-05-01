「一卵性三つ子による朝の大合唱」と題した生後2カ月の三つ子ちゃんの動画がInstagramで225万回再生、1.5万いいねを集めて話題になりました。3台のバウンサーの上で、元気に泣き声をあげる三つ子ちゃんに「大合唱、可愛すぎる！天使の歌声」「ひたすら可愛い」と反響が寄せられています。



【動画】三つ子ちゃんの大合唱に「これはお手上げ〜！」

三つ子ちゃんは、全員女の子で3姉妹。年子で、現在1歳のお姉ちゃんもいます。ある朝、リビングに置かれた1人ひとりのバウンサーの上で、元気いっぱい泣いている三つ子ちゃん。まるで産院の新生児室のようです。



「こうなったらもうお手上げ！長女と母は、“大変だ！ダンス”をとりあえず踊る」というユーモアあふれるテロップを添えるママ。長女ちゃんのときは、初めての育児ということもあり、泣いたら抱っこをしていたそうですが、今では「よく泣くね〜！」とママ自身もたくましくなったそう。



全力で泣き続ける三つ子ちゃんの声が響き渡る動画には、「たくさん泣いて、たくさんミルクを飲んで、たくましく元気よく育ってね」とママが愛情あふれるコメントを添えました。



三つ子の出産や入院中について ママに話を聞いた

1歳の長女ちゃん、そして0歳の三つ子ちゃんの4姉妹を育児中のママ（@saaayaka___38）に話を聞きました。早産児だった三つ子ちゃんは、NICU（新生児集中治療室）やGCU（新生児回復室）での入院を終え、生後2カ月（修正1カ月）で自宅に帰ってきました。



ーー三つ子ちゃんの出産時を振り返っていかがですか？



「出産の思い出は、『オペ室、広い！』から始まり、先生や看護師さんなど総勢17名の方々がいて、なんだかお祭り騒ぎのようでした（笑）私はオペ室に入るのも初めてで、すごくワクワクしていました。麻酔も順調に終わり、担当の助産師さんとおしゃべりをしていて、『始めますねー』という声が聞こえた後は、一瞬と感じるほど、すぐに三つ子が生まれて、本当にビックリしました（笑）」



ーーママの退院、そして三つ子ちゃんの入院中について。



「退院後は長女と一緒にいられることが本当に幸せで、毎日どこかへ出かけていました。自分でも驚きの回復力で、長女も抱っこできて普通に歩いていたので、みんなからビックリされました。



三つ子の面会には、夫が休みの日しか行けなかったので、毎日会えないのが寂しかったですね。長女は面会ができないので、夫と交代で会いに行っていました。三つ子たちも驚きの回復力と成長で、早くに保育器やNICUを卒業したので、本当にたくましさを感じました。



GCUに移ってからは、沐浴をしたり、ミルクをあげたりしていましたが、誰が誰かまったくわからなくて（笑）写真も撮るのですが、『ん？誰かなー？』ってなっていました」



いよいよ三つ子ちゃんが自宅へ…！家の中を走り回る日々がスタート

ーー三つ子ちゃんが自宅に帰ってきてからの育児で特に大変だったことは？



「結構すべて大変だったのですが、一番大変だったなぁ〜と思い出すのは、お風呂ですね。姉が手伝いに来てくれていて、私がお風呂担当、姉が着替え担当で入れていくのですが、慣れるまではぜぇぜぇしていました。長女もいるので、初めのころはなかなか時間がかかったりしていましたね。



意外と助かったことは、三つ子が夜は寝てくれることですね！夜泣きがまったくないので、そこは本当に意外でしたし、長女とそっくりだなぁと思いました」



ーー長女ちゃんと三つ子ちゃんの関わりはいかがですか？



「長女は妹たちが大好きなようで、よくお世話してくれます。私が抱っこしていると、『おろして』と床をバンバン叩いたり、ヨシヨシしたりハグしたり、チューをしたり…本当によきお姉ちゃんで、可愛さがあふれています。



三つ子の飲み終わった哺乳瓶を運ぶなど、お手伝いもしてくれて、本当に親ながら感心する毎日です。また、訪問看護の方が平日は来てくれるのですが、看護の方たちに『三つ子見てー』と指さし、『こっちこっち』と案内しています」



ーー出産からの3カ月間を振り返ってみていかがですか？



「本当に1日が1秒のように過ぎていく毎日で、まだ1カ月半ほどしか経ってないけど、体感は半年に感じます！



本当にすることが多くて、常に家の中を走り回っていますね。姉が泊まり込みでずっと一緒にお世話をしてくれていて、本当に心から救われています。姉がいなかったら…と考えるだけで、頭が真っ白になりそうです（笑）



ちょうど三つ子が帰ってきて、2週間くらいのころに、疲れすぎて1人で音楽を聞きながらぼーっとする時間があったのですが、その後洗面台で自分の顔を見たら涙が出ていて、泣いていることにも気づかないくらいに気が張ってるんだなと思いました。そんなことも、今では思い出です。



姉もそうですが、夫も仕事を調整して早く帰ってきてくれたり、訪問看護の方も来てくださったりと、妊娠中からいろいろな方のお世話になり、本当に感謝する日々です」



ーー4人のお子さんのこれからの成長が楽しみですね！



「毎日一瞬で過ぎ去っていきますが、日々の三つ子と長女の成長を見られた瞬間に幸せを感じます。三つ子がもうちょっと大きくなって、長女と遊ぶ姿を見るのが、今は1番の楽しみですね」



いまだに自分のお腹に3人の赤ちゃんがいたことや、自宅に三つ子ちゃんがいることが不思議だというママ。Instagram（@saaayaka___38）では、すでに“お姉ちゃんっぷり”を発揮しているという1歳のお姉ちゃんと、元気にスクスクと育つ三つ子ちゃんのにぎやかな日常や成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）