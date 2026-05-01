【おうし座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分にとって何が一番心地よいのかを、手探りで確かめながら進んでいく時期になりそうです。ただ、そのプロセスは決して負担ではなく、むしろ安心を得るための大切なステップ。ここを丁寧に踏むことで、動き出したあとのスピードがぐっと変わってきます。
人間関係では、時間を取られすぎない距離感がカギに。「このあと予定があって」と前もって伝えておくのもひとつの方法です。仕事では、いつものルーティンに小さな改善点を探してみましょう。スムーズに進みやすくなります。
＜開運もぐもぐ＞
心地よさや安心感を得たいときには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「はちみつトースト」です。四角く平たい形、小麦が原料であること、そしてはちみつのやさしい甘さ、そのすべてが土のエネルギーを象徴しています。
焼きたてのトーストから立ち上る小麦の香ばしい匂いや、はちみつの甘い香りは、どこかほっとする安心感をもたらしてくれます。仕上げにバターをひとかけのせれば、さらに満たされるパワーが加わります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
自分にとって何が一番心地よいのかを、手探りで確かめながら進んでいく時期になりそうです。ただ、そのプロセスは決して負担ではなく、むしろ安心を得るための大切なステップ。ここを丁寧に踏むことで、動き出したあとのスピードがぐっと変わってきます。
＜開運もぐもぐ＞
心地よさや安心感を得たいときには、“土のパワー”を使います。おすすめは、「はちみつトースト」です。四角く平たい形、小麦が原料であること、そしてはちみつのやさしい甘さ、そのすべてが土のエネルギーを象徴しています。
焼きたてのトーストから立ち上る小麦の香ばしい匂いや、はちみつの甘い香りは、どこかほっとする安心感をもたらしてくれます。仕上げにバターをひとかけのせれば、さらに満たされるパワーが加わります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)