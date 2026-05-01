モデルで女優の青野楓（33）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球での“ファーストキャッチ”のオフショットを披露した。

同29日に京セラドームで開催されたオリックスv―ソフトバンク戦で“ファーストピッチ”ならぬ“ファーストキャッチ”を行った青野。腹部と背中がぱっくりと開いた黒カットソーにデニムの合わせたスタイルで、元阪神、オリックス投手で本紙評論家の能見篤史氏の投球をキャッチした。

「腹筋が記事になればいいなとおもって鍛えました！」とつづり、美しいスタイルを公開。「塩抜きも３日しました(笑)」とも明かし。「ご褒美麻辣湯とかき氷たべたいです笑」と記した。

この投稿に、フォロワーからは「かっこいい！！！」「さすが現役モデルさんルックスがパネェ過ぎィー」「全てが美しい そして腹筋バキバキ」「九頭身じゃ！！」「誰？きれいだなっ！」「素晴らしい腹筋」「始球式じゃなくてキャッチャーかよ！」「腹筋かっこえー！スタイル良すぎぃ」「すごい背筋」「やはり女神様でしたね」「キャッチングが、すごく上手です。驚きました」などのコメントが集まっている。

青野は空手師範である父の影響で、小学1年生から空手を始め、12歳で黒帯取得。2012年、フジテレビ「めざましテレビ」元イマドキガール、雑誌「with」モデルを務める。2014年、映画「ハイキック・エンジェルス」で女優デビュー。2017年、映画「阿修羅少女〜BLOOD-C異聞〜」で初主演を務め、「第70回カンヌ国際映画祭」で上映もされた。