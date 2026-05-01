「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が4月30日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）にスタジオ「見届け人」として出演。「しんじ（43）」として出演している前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）にツッコミを入れた。

本編VTR前のスタジオトークで、ロケ参加者の現在の状況を確認。ひろゆき氏はロケ参加者に対し「いい年こいて、パートナーがいないっていうのは、異性に好かれなかったっていう何らかの欠落がある」と指摘した。

ロケ初日の夜に、いずみ（千間泉実＝元小学校教諭の西東京市議会議員、33）が急きょ、議会に出席するため、緊急帰京。ロケ2日目の夜に沖縄へ戻って来られず、リモートで1対1トークが展開されることに。いずみは石丸氏との会話を希望し、実現した。石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と2日連続デートしていた。

ひろゆき氏はモテモテ状態の石丸氏に対し「今、人生で一番モテてる」とツッコミを入れた。

石丸氏は同番組内で自身の過去の恋愛について言及。京大時代の恋愛について「大学の時に僕は病んだ。大学4年間、彼女はいなくて。そういうこともなかった」と語った。他にも「今まで付き合った彼女は学歴高い人が多い」と明かしている。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。