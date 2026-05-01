テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が４月３０日深夜に放送された。

この日は元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄、ともにタレントのなえなの、長浜広奈が出演。恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」で注目を浴びた長浜は初出演とあって冒頭から緊張しきりだ。

そこでＭＣの山里亮太は「この番組のテーマ『あざとい』ってどう考えてますか？」と質問。長浜が「私、あからさまな『ブリブリ』なんですけど…」と始めると、鈴木愛理は「自覚あり」と大ウケ。それでも「さりげない『プリッ』みたいな感じだと思ってます」とめげずに続けた。

「サラッとやるようなことかな？そういうの上手そうな人は？」とさらに山里は尋ねた。長浜は「香澄さん」と隣に座った森の名を挙げた。山里に「どんなときすごいなと思った？」と聞かれると、長浜は「楽屋あいさつに行った時にすごい笑顔で優しくしてくれるところです」と笑顔できっぱり。

これに山里は「本当はにらみつけそうなのに、ってこと？」とまた確認。森は「おかしいです、イメージ！」と反論していた。