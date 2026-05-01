かつては、信州の主要な産業として発展した蚕糸業、時代の流れとともに、衰退の一途をたどっています。

そんな中で、再び注目され始めているという蚕、そこには、糸だけではない新たな可能性がありました。



蚕を育てて、繭を作る「養蚕」。その繭から、生糸をとる「製糸」。

蚕から糸をとる一連の営みを「蚕糸」といいます。かつて信州は「蚕糸王国」と呼ばれていました。



林博子さん

「お義母さんが教えてくれたようにして50年やっとるけど」





駒ヶ根市で長年養蚕農家をしていた林博子さん。6年前に、84歳で亡くなるまで、生涯現役を貫きました。林博子さん「私の来た頃には、お隣もお隣もみんなお蚕飼っていたけど、みんなやめちゃったね。春になりゃ桑が咲いてくるもんで桑みりゃ飼いたいなと思うけど体がついていかん」最盛期だった大正時代、1921年（大正10年）県内にあった養蚕農家は実に16万軒以上。その数は昭和40年まで全国トップでした。岡谷蚕糸博物館 髙林千幸館長「それは明治になってから海外へどんどん生糸が売れたんですね。農家の方々は金の生る木だと思って桑を植えてそして養蚕をする」国内の養蚕をリードしてきた信州ですが、石油工業の進歩に高齢化も重なり今では県内に、わずか5軒です。一方、かつて、製糸業の町として栄えた岡谷市。岡谷蚕糸博物館 髙林千幸館長「まず原料の繭。これがこの地元長野県内から調達することができた。繭は水をお湯にして煮るんですよ。ですから水がないところには製糸業が成り立ちません」諏訪湖が製糸業の発展を支えました。戦後、間もない頃には岡谷をはじめ全国に288あったという製糸工場もいまでは3つを残すのみ。そのひとつ、岡谷の宮坂製糸所では、いまも日本で唯一、手作業で糸を紡ぐ「手びき」が行われています。年間生産量は約800キロ。20年前の10分の1以下まで減っていますが、手びきの糸は希少価値が高く高級な着物などに使われています。時代とともに貴重な存在となっている蚕糸業ですが、いま、「糸ではない」新たな形で再び注目を浴びています。駒ヶ根市で、2年前から行われているのが、一般の家庭で蚕を飼う「養蚕プロジェクト」。蚕を育てる、その目的は…。駒ヶ根シルクミュージアム 伴野豊館長（九州大学名誉教授）「ワクチンの製造に使う、そういうまゆを育ててもらうプロジェクトになります」九州大学発のベンチャー企業が進めている、蚕を使ったワクチンの開発。最終的に目指しているのは、発展途上国を中心に年間20万人が命を落としているというノロウイルスのワクチンです。もともと伴野館長が九州大学で研究していた縁で、ワクチンの原料となる蚕が信州で飼育されています。蚕の新たな可能性です。KAICO大和建太代表「糸だけだともう養蚕業っていうのが日本の中で衰退してしまっていますので、このままだとこの虫が日本で存在することができなくなるだろうということ」遺伝子情報を組み替えたウイルスを蚕に注入すると体内でワクチンの元となるタンパク質が作り出されます。そのタンパク質を含んだ蚕そのものがワクチンになるのです。実際にベトナムでは、豚の感染症を防ぐワクチンとして粉末にした蚕をえさに混ぜて与える取り組みも進んでいます。KAICO大和建太代表「駒ヶ根さんで作っていただいたものは、豚の免疫を高める内容のたんぱく質を作って、それを我々の方で加工してベトナムの方へ出荷しています。」さらに日本でも、夏にはヒト用のワクチンの臨床試験も始まる予定です。駒ヶ根市の養蚕プロジェクトでは6月から一般家庭での飼育を始め、原料となる蚕を送り出します。駒ヶ根シルクミュージアム 伴野豊館長（九州大学名誉教授）「ワクチンで興味を持った人が蚕を飼うのもいいなと思ってくれれば」かつて、信州の産業を支えた蚕が、人の命を救う日も遠くないかもしれません。