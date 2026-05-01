お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が、4月30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。今年1月期に放送されたTBS日曜劇場「リブート」よりも“良かった”という番組について語った。

同番組で大吉に対し、博多華丸は「“リブート”見てないやろ？ってことは、リブートのあとの“林先生の初耳学”、見てないやろ？」と切り出した。3月に2週にわたって放送された「Mr.Children」桜井和寿のインタビューについて「いや、良かった〜！何やったらリブートより良かった」とぶっちゃけた。

「やっぱアレがええんよ、桜井和寿の話」といい、「“Tomorrow never knows”の最初のタイトル知ってる？とんでもないタイトルよ」と回想。「名古屋でたまたま作って、これは売れる、これはカネになるって、“金のシャチホコ”っていうタイトル」と明かし、2人で爆笑。「それはあんまりやって、桜井さんが変えて」と、同番組で知ったというエピソードを披露した。

大吉は「まさに“初耳学”」と感心しながら、「こうやってテレビで仕入れた情報をテレビで言うって、これ意外と、今までテレビの歴史でありそうでないことをやってる」と指摘。「たしかに俺、NHKでもするもんね」という華丸に、大吉は「（どこで情報を仕入れたかは）視聴者の方にとっては、どうでもいいからね」と解説した。

そして「“この前、テレビでやってたのをこいつら知らんのか”っていうほうが不自然やから」とも。「だからMr.Childrenさんのエピソードも、よそで知ったから言わないっていうほうが、私は損してる感じがする」と打ち明けると、華丸は「そうやろ？次の日の学校みたいなことやろ、俺がやってることは」と笑わせた。

また「今は調べれば分かりますから」と華丸。「ChatGPTとかいろいろある。林先生だって、そうやって調べて桜井さんに確認する作業ですから」といい、「その情報でも言えたことなんよ、今の金のシャチホコの話。でもそれをテレビで見て、感情を入れてテレビで言う。ここがAIと華丸さんの違いよ」と胸を張っていた。