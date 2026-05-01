4月に入り、相次いでいるクマの目撃情報。富山市では住宅地に出没したクマが4月30日、緊急銃猟により駆除されました。そして、京都や日光でも「春のクマ」が出没。ゴールデンウイークの観光地でも対応が迫られています。

【写真で見る】「クマいた！」渓流釣りをしていた男性が撮影 各地に出没で人身被害も

「あすは我が身」冬眠明けのクマが各地で目撃

冬眠から目覚め、出没し始めた“春のクマ”。山梨県で4月、渓流釣りをしていた男性が撮影しました。

撮影者

「びっくりした、目の前にいたよ」

人身被害が過去最多に上った2025年のように、今年（2026年）もクマが市街地などで目撃されています。

4月29日夜には、人が襲われる被害も。午後7時半すぎ、富山市で40代の女性がクマに顔などを引っかかれ、けがをしました。



富山市などによりますと、女性は犬の散歩をしていた際、そばにあった用水路から突然出てきたクマに襲われたといいます。女性の夫は…

襲われた女性の夫

「この子（飼い犬）がクマに吠えるから、吠えて（クマは）深追いせず逃げていったみたい。やっぱり他人事だと思っていたが、“あすは我が身”ですね」

2026年に入っては富山県内初となる、クマによる人身被害。現場近くの小中学校は登校時間を遅らせ、保護者による送迎を呼びかける対応をとりました。



警察や猟友会は、4月30日の朝からクマの捜索を開始。そして午後1時前、「緊急銃猟」の許可を受けた猟友会が12発、発砲。クマ1頭を駆除しました。

駆除されたクマは推定7歳のオスの成獣で、体長は約150センチ、体重は86キロだということです。

大型連休の港にクマ 釣り人ら約100人が避難

冬眠明けのクマは、エサの多い春は山で生活を送るとされていますが、今年は一部が「人里」へと下りています。

秋田市の港にあるパイプラインを歩くクマ。4月30日、体長・約1メートルのクマが出没し、大型連休中に詰めかけた約100人の釣り人らが避難したといいます。



大型連休でさらに賑わいを見せる京都では…

記者

「清滝川という川なのですが、この川沿いでクマが目撃されたといいます」

警察によりますと、28日、京都市にある景勝地・清滝川沿いの路上でクマ3頭が目撃されました。



南部の木津川市で、2025年に初めて出没が確認されるなど、京都でもクマの脅威が迫っています。観光客からは不安の声が。

大学生

「怖いですね…。ここら辺、言われたら確かに山かもしれない」

夫婦

「（Ｑ.車で少し行った場所でクマが出た）えーっ！ちょっと怖いね」

首都圏に近い観光地、栃木県・日光市。4月、クマの目撃情報が3件寄せられています。2024年は、中禅寺湖など観光名所の周辺でクマの目撃や被害が相次ぎました。

市内のホームセンターは、春としては異例の「クマ対策グッズ」の特設売り場を設置。商品を手に取る客もいました。

ホームセンターカンセキ今市店 鈴木博文 店長

「（去年同時期比で）150〜200％くらい売り上げで現在、推移している。（クマに）いつ自分も遭うかわからないし、お客様もいつ遭うかわからず非常に心配している」