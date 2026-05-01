モデルでタレントのアンミカが４月３０日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、映画「プラダを着た悪魔」が好き過ぎたが故の驚きの行動を明かした。

この日は「プラダを着た悪魔２」とのコラボＳＰで、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。その前にトークィーンズメンバーで、どれだけこの映画が好きかを語り合った。

ファーストサマーウイカは「アンディが持っているオールドコーチ」と劇中でアン・ハサウェイが使用していたバッグを持参。「同じのが欲しくって買ったら、この仕事が舞い込んで。喜んで持ってきてしまいました」と嬉しそうに話した。

するとすぐさまアンミカが「私、マウント取るわけじゃないけど」と割り込み「全部の服を買ったんです。当時の貯金を『プラダを着た悪魔』の服に使ったぐらい」と、劇中に出てきた洋服を貯金を全て使って購入したという。

指原莉乃は「めちゃめちゃマウント」と突っ込むと、アンミカは「世界で一番（この映画を）見ていると思う」と自信満々。実はこの日も、アンディが初めて着てきたシャネルの洋服を着てこようと思っていたとも明かしていた。