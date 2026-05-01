ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR内房線 一部区間で運転見合わせ 大雨のため 運転再開は… JR内房線 一部区間で運転見合わせ 大雨のため 運転再開は午後1時の見込み JR内房線 一部区間で運転見合わせ 大雨のため 運転再開は午後1時の見込み 2026年5月1日 11時29分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、千葉県を走る内房線は大雨のため、佐貫町と保田の間の上下線で運転を見合わせています。現在、線路の点検作業が行われていて、運転再開は午後1時ごろになる見通しです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 徳島, 老人ホーム, 葬儀, 住宅, 寺田屋, デイサービス, イベント, グループウェア, 京王線